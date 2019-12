Concurso Prefeitura de Belmonte BA 2019/2020 prorroga inscrições!

A Prefeitura Municipal de Belmonte no Estado da Bahia, remarca provas para o dia 26 de janeiro de 2019. O edital de concurso público visa preencher 285 vagas sendo 119 imediatas e 166 para formação de cadastro reserva (CR) de futuras oportunidades em cargos de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de operador de máquina, eletricista, vigilante hospitalar, serviços gerais, motorista, pedreiro, encanador, agente de endemias, agente de saúde, recepcionista, atendente de farmácia, técnico de enfermagem, fiscal de obra, fiscal de limpeza pública, agente administrativo, técnico de raio-x, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, psiquiatra, pediatra e dermatologista, nutricionista, veterinário, auditor fiscal, procurador jurídico, médico nas especialidades de plantonista, PSF, odontólogo e professor pedagogo. As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 998,00 e R$ 5.988,00.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderiam se inscrever até 23h59min do dia 19 de dezembro de 2019 de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora MSCONC. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 (nível fundamental), R$ 65,00 (nível médio) e R$ 85,00 (nível superior).

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 30 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocino Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. As avaliações serão realizadas no dia 19 de janeiro, em locais e horários a serem informados no site da banca organizadora.

O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso