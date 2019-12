Concurso Prefeitura de Cacimba de Dentro PB 2019: Inscrições prorrogadas! Até R$10mil!

No Estado da Paraíba, a Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro retifica edital e prorroga inscrições até o dia 07 de janeiro de 2020. O concurso público visa o preenchimento de 68 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Motorista “D” (5), Operador de Máquinas (1), Vigia (4), Pedreiro (2), Servente de Pedreiro (2), Agente de Portaria (3), Coveiro (1) e Gari (8) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Técnico em Secretariado Escolar (3) e Agente Administrativo (3) NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO.

Professor de Inglês (1), Professor de Matemática (3), Professor de Educação Física (2), Bioquímico (1), Educador Físico (1), Farmacêutico (1), Médico ESF (3), Professor do Ensino Fundamental (3), Psicólogo (1), Assessor Contábil (2), Médico Veterinário (1), Odontólogo (3), Professor de História (2), Professor de Geografia (2), Professor de Ciências (3), Professor de Libras (1), Assistente Social (2), Assessor Jurídico (2) e Professor de Português (2) NÍVEL SUPERIOR. As remunerações oferecidas variam entre R$ 998,00 e R$ 10.000.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 07 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora Cpcon/Uepb. O valor da inscrição varia entre R$ 65,00 e R$ 105,00.

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos); prova prática para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas; mais prova de títulos para cargos do magistério e Assessor Jurídico. As avaliações serão realizadas no dia 16 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados a partir do dia 10 de fevereiro, no site Cpcon/Uepb.

Os gabaritos provisórios serão divulgados no dia 16 de fevereiro e o gabarito definitivo no dia 10 de março de 2020, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Cacimba de Dentro PB

: Prefeitura de Cacimba de Dentro PB Banca organizadora : Cpcon/Uepb

: Cpcon/Uepb Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 68

: 68 Remuneração : R$ 998,00 e R$ 10.000,00

: R$ 998,00 e R$ 10.000,00 Inscrições : 11 de novembro a 11 de dezembro de 2019

: 11 de novembro a 11 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 65,00 e R$ 105,00

: R$ 65,00 e R$ 105,00 Provas : 16 de fevereiro de 2020

: 16 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE CACIMBA DE DENTRO PB 2019