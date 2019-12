Concurso Prefeitura de Franco da Rocha SP 2020: Edital e Inscrição!

A Prefeitura Municipal de Franco da Rocha em São Paulo, abriu um novo edital de processo seletivo simplificado para preenchimento de 17 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Guarda Civil Municipal Feminino (3), Agente Funerário (1) e Guarda Civil Municipal Masculino (5). O cargo de Guarda Municipal exige ainda Carteira de Habilitação em categoria “C” . Os salários oferecidos será de R$ 1.317 Agente Funerário e de R$ 1.574,67 para Guarda.

Engenheiro de Segurança do Trabalho (1), Técnico de Agrimensura (1), Técnico de Enfermagem do Trabalho (1), Técnico de Segurança do Trabalho (1) e Cadastrador Imobiliário (1). Os salários variam entre R$ 1.574,67 a R$ 1.847,79.

Controlador Geral Interno e de Gestão (1), Bibliotecário (Cr), Médico do Trabalho (1) e Fonoaudiólogo (1). As remunerações oferecidas oscilam entre R$ 2.287,74 a R$ 4.180,67.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 16 de janeiro a até as 23h59min do dia 19 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora IGD-RH. O valor da inscrição oscila entre R$ 50,00 a R$ 65,00.

Provas

O concurso consistirá com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório), teste de direção e exame psicotécnico para o cargo Guarda Civil Municipal 3ª Classe, mais teste de aptidão física. As avaliações serão aplicadas no dia 15 de março de 2020, em locais a serem informados via edital específico no dia 10 de março.

Os gabaritos preliminares serão divulgados no dia 16 de março, no site já citado. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Franco da Rocha SP

: Prefeitura de Franco da Rocha SP Banca organizadora : IGD-RH

: IGD-RH Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 17

: 17 Remuneração : R$ 1.574,67 a R$ 1.847,79

: R$ 1.574,67 a R$ 1.847,79 Inscrições : 16 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020

: 16 de janeiro a 19 de fevereiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 50,00 a R$ 65,00

: R$ 50,00 a R$ 65,00 Provas : 15 de março de 2020

: 15 de março de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE FRANCO DA ROCHA SP 02/2019