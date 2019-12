Concurso Prefeitura de Guarapari ES prepara novo concurso com 75 vagas

A Prefeitura de Guarapari, no Estado do Espírito Santo anuncia a abertura de um novo concurso público com 75 vagas em todos os níveis de escolaridade ( fundamental, médio, técnico e superior) na Secretaria Municipal. As remunerações chegam até R$ 3.963,11.

As vagas destinadas são para os cargos de Atendente de Consultório (02 vagas), Auxiliar de Enfermagem (04 vagas), Salvas vidas (05 vagas) e Auxiliar de Serviço Escolar (10) NÍVEL FUNDAMENTAL.

Operador de vídeo monitoramento (02 vagas), Assistente Administrativo (05 vagas), Fiscal de Meio Ambiente (02 vagas), Fiscal de Defesa de Consumidor (01 vaga), Agente de Trânsito e Transporte (06 vagas), Fiscal de Obras Privadas (04 vagas), Fiscal de Posturas e Serviços (06 vagas) e Fiscal de Vigilância Sanitária (02 vagas) e Motorista padrão ´´C“ NÍVEL MÉDIO.

Médico Clínico Geral (06 vagas), Ginecologista (02 vagas), Pediatra (06 vagas), Arquiteto (01 vaga), Engenheiro Civil (01 vaga), Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 vaga), Enfermeiro (05 vagas) e Médico Veterinário (01 vaga) NÍVEL SUPERIOR.

De acordo com o documento publicado, o aviso de licitação para a escolha da banca organizadora foi publicado na última quarta-feira, 18 de dezembro.

Informações do concurso