Concurso Prefeitura de Igaraçu do Tietê SP 2019/2020

A Prefeitura Municipal de Igaraçu do Tietê em São Paulo, abriu um novo edital de concurso público para preenchimento de 40 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Motorista de Ambulância, Operário, Psicólogo, Agente Comunitário de Saúde, Assistente Social, Dentista, Fiscal de Posturas, Guarda, Médico Cardiologista, Técnico de Enfermagem, Técnico em Farmácia, Médico Ultrassonografista, Médico Vascular, Merendeira , Monitor de Educação Infantil, Psicopedagogo, Médico Clínico Geral e Médico Ginecologista. As remunerações oferecidas chegam até R$ 4.310,64.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora OM Consultoria. O valor da inscrição oscila entre R$ 18,80 a R$ 47,00.

Provas

O concurso contará com as seguintes etapas:

–> Prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório);

–> Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Motorista de Ambulância;

–> Prova de aptidão física (caráter classificatório e eliminatório) para o cargo de Operário.

As avaliações serão aplicadas em data, hora e locais a serem informados com até cinco dias de antecedência, no site www.omconsultoria.com.br. O concurso público é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

