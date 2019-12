Concurso Prefeitura de Ourinhos SP 2019/2020: Saiu edital para Guarda Municipal

No Estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de Ourinhos divulgou a abertura de um novo edital (nº 03/2019) de concurso público para preenchimento de 27 vagas em cargos de Guarda Municipal, sendo 21 para candidatos do sexo masculino e 6 vagas para mulheres.

De acordo com o edital, o candidato deve ter o ensino médio completo, idade entre 18 e 35 anos, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “AB” e altura mínima de 1,65m (mulheres) ou 1,70m (homens).

O salário oferecido será de R$ 2.700,00, mais adicional de periculosidade de 30% calculado sobre o valor do vencimento do cargo do servidor da Guarda Municipal no desempenho de suas funções e de 50% para Guarda Municipal que estejam armados no desempenho de suas funções.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade do município.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 18 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora RBO Concursos. A taxa de inscrição está fixada em R$ 43,70.

Provas

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

–> Provas Escritas Objetivas com 50 questões de língua portuguesa (12), matemática (12), conhecimentos gerais (10), atualidades (05), conhecimentos em informática (03) e conhecimentos específicos (08);

–> Provas Escritas Dissertativas;

–> Exame de Saúde com exame toxicológico;

–> Avaliação Psicotécnica;

–> Aferição de Altura;

–> Teste de Aptidão Física;

–> Investigação Social e Comportamental;

–> Curso de Formação de Guardas Municipais.

As avaliações serão aplicadas em data, horários e locais a serem informados via edital de convocação para provas nos sites de www.rboconcursos.com.br e www.ourinhos.sp.gov.br a partir do dia 24 de janeiro.

Os gabaritos serão divulgados serão divulgados em data oportuna nos sites citados. O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

EDITAL GUARDA MUNICIPAL DE OURINHOS SP 03/2019