Concurso Prefeitura de Parisi SP 2019/2020 abre vagas para todos os níveis

Edital publicado. Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Parisi divulgou a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na Secretaria Municipal.

As oportunidades são para os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Coletor de Lixo, Controle Interno e Ouvidoria, Médico Pediatra, Médico Veterinário, Motorista, Nutricionista, Psicólogo, Tratorista Operador de Equipamento, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Consultório Dentário, Encarregado de Licitação, Fisioterapeuta, Agente de Serviços Funerários, Analista Ambiental, Dentista , Educador Social Especialista e Encarregado de Frota. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.129,39 a R$ 3.009,36.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 12 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Nemisis Consult. O valor da inscrição oscila entre R$ 30,00 (nível fundamental), R$ 40,00 (nível médio/técnico) e R$ 60,00 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); prova de títulos (caráter classificatório) para nível superior; mais prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Tratorista Operador de Equipamento, Coletor de Lixo e Motorista.

As avaliações serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados após a homologação das inscrições. O processo seletivo é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Prefeitura de Parisi SP

: Prefeitura de Parisi SP Banca organizadora : Nemisis Consult

: Nemisis Consult Escolaridade : fundamental, médio, técnico e superior

: fundamental, médio, técnico e superior Número de vagas : 14

: 14 Remuneração : R$ 1.129,39 a R$ 3.009,36

: R$ 1.129,39 a R$ 3.009,36 Inscrições : até 12 de janeiro de 2020

: até 12 de janeiro de 2020 Taxa de Inscrição : R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 60,00

: R$ 30,00, R$ 40,00 e R$ 60,00 Provas : 09 de fevereiro de 2020

: 09 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL PREFEITURA DE PARISI SP 01/2019