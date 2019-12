Concurso SEMAE de São José do Rio Preto SP 2019/2020: Inscrições vão até hoje, 19 de dezembro!

Em São Paulo, a Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) encerra inscrições nesta quinta-feira, 19 de dezembro. O edital de concurso público visa o preenchimento de 50 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na autarquia municipal.

As oportunidades são para os cargos de Técnico em Eletrotécnica (3), Técnico em Mecânica, Eletromecânica ou Mecatrônica (1), Técnico em Química ou Microbiologia (4), Técnico em Contabilidade (1) e Técnico em Edificações (4) NÍVEL TÉCNICO; Agente de Saneamento I (3), Agente de Saneamento III (2), Agente de Saneamento II (2), Agente Administrativo (15) e Agente de Saneamento (5) NÍVEL MÉDIO; Arquivista (1), Assistente Social (1), Engenheiro Civil (5), Engenheiro Mecânico (1), Engenheiro Sanitarista (1) e Analista Administrativo (1) NÍVEL SUPERIOR.

Os salários oferecidos variam entre R$ 2.105,68 e R$ 4.942,46, mais R$ 400,00 de vale alimentação, além de R$ 350,00 de auxílio saúde.

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59min do dia 19 de dezembro de 2019, no site oficial da banca organizadora Fundação Vunesp. O valor da inscrição varia entre R$ 49,50 (nível médio/técnico) e R$ 67,50 (nível superior).

Provas

O concurso contará com provas objetivas (para todos) com 50 e 60 questões de língua portuguesa, matemática, legislação, noções de informática e conhecimentos específicos.

As avaliações serão aplicadas no dia 16 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados com antecedência mínima de 7 dias, via site da Vunesp (http://www.vunesp.com.br).

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

Informações do concurso

Concurso : Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SEMAE)

: Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SEMAE) Banca organizadora : Fundação Vunesp

: Fundação Vunesp Escolaridade : médio, técnico e superior

: médio, técnico e superior Número de vagas : 50

: 50 Remuneração : R$ 2.105,68 e R$ 4.942,46

: R$ 2.105,68 e R$ 4.942,46 Inscrições : até 19 de dezembro de 2019

: até 19 de dezembro de 2019 Taxa de Inscrição : R$ 49,50 e R$ 67,50

: R$ 49,50 e R$ 67,50 Provas : 16 de fevereiro de 2020

: 16 de fevereiro de 2020 Situação: PUBLICADO

EDITAL SEMAE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP 2019