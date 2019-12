Concurso TJ CE 2019: Resultado final para técnicos é divulgado

O Tribunal de Justiça do Ceará aplicou no domingo, 15 de setembro, as provas do concurso público (Concurso TJ CE 2019) para o preenchimento de nada menos que 328 vagas no cargo de Técnico Judiciário, conforme lista definitiva. O resultado final para técnicos foi divulgado (clique aqui e veja).

O certame recebeu 50.066 inscritos. O maior número de inscritos, conforme esperado, foi para o cargo de técnico judiciário — área judiciária, com 35.732 inscritos. O cargo conta com 287 vagas (07 imediatas e 280 em cadastro reserva). A concorrência, nesse caso, é de 124 candidatos por vaga. Já para a área administrativa, foram 14.334 inscrições, para uma oferta de 41 oportunidades. Nesse caso, a disputa será de aproximadamente 349 candidatos por vaga. Do total de vagas, uma é imediata.

Do quantitativo de vagas, 320 serão para cadastro reserva e 08 para preenchimento imediato. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem a responsabilidade do edital do certame, que vai reservar 20% aos negros e 10% aos deficientes.

De acordo com o edital, as vagas são destinadas para técnicos nas áreas Judiciária (07 vagas imediatas e 280 em cadastro reserva) e Administrativa (01 vaga imediata e 40 em cadastro reserva). Desse total, 41 são destinadas para lotação em Fortaleza (CE) e 287 para comarcadas do interior do estado. Ambos os cargos exigem nível médio completo. O salário será de R$5.077,45, sendo R$ 3.903,43 de salário-base e R$ 1.174,02 de gratificação.

Sobre os cargos

Técnico Judiciário – Área Judiciária

Requisitos: Apresentar comprovação de Nível Médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referente à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e ás partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas.

Técnico Judiciária – Área Administrativa

Requisitos: Apresentar comprovação de Nível Médio completo, reconhecido pelo Ministério da Educação.

Atribuições: Compreende atividades de nível intermediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio administrativo relacionadas com recursos humanos, materiais e patrimoniais, contabilidade e finanças públicas, auditoria, e controle interno, serviços de precatórios, almoxarifado, aquisição de materiais, e serviços, operação e manutenção de sistemas informatizados, protocolo e atendimento às partes.

Inscrição Concurso TJ CE 2019 – Técnico Judiciário

Os interessados em concorrer a uma das vagas puderam se inscrever entre 14 horas do dia 15 de julho de 2019 e 16 horas do dia 20 de agosto de 2019, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do concurso www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/tjce2019. A taxa de inscrição custou R$58,00.

Etapas e Provas do Concurso TJ CE 2019 – Técnico Judiciário

A prova escrita objetiva e a prova escrita discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Nível Médio, Técnico Judiciário, está prevista para o dia 15 de setembro de 2019 com duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos. Para área Judiciária, o exame acontecerá das 8h às 12h30, enquanto para área administrativa o exame será realizado das 15h00 às 19h30, segundo o horário oficial de Brasília/DF

Para Técnico Judiciário – Área Judiciária, a prova contará com questões de Língua Portuguesa (22), Organização Judiciária do Estado do Ceará e Direitos das Pessoas com Deficiência (08), Noções de Direito Constitucional (10), Noções de Direito Administrativo (10), Noções de Direito Processual Civil (10) e Noções de Direito Processual Penal (10).

Para Técnico Judiciário – Área Administrativa, a prova contará com questões de Língua Portuguesa (22), Organização Judiciária do Estado do Ceará e Direitos das Pessoas com Deficiência (08), Noções de Administração Pública (10), Noções de Gestão Pública (10), Noções de Direito Constitucional (10) e Noções de Direito Administrativo (10).

Cargos vagos

Ainda de acordo com o portal de transparência, segundo a tabela disponível no portal, existem 143 cargos vagos no tribunal. Do quantitativo, 22 são de nível superior e 121 de nível médio.

Cargos vagos de nível médio Quantidade de cargos vagos Auxiliar Judiciário 2 Agente Judiciário de Vigilância de Menores 3 Atendente Judiciário 1 Motorista 2 Oficial de Justiça Avaliador 39 Técnico em Manutenção 3 Técnico Judiciário 70 Telefonista 1

Cargos vagos de nível superior Quantidade de cargos vagos Assistente Social 2 Analista Judiciário 6 Oficial de Justiça 14

Informações do concurso

Concurso : Tribunal de Justiça do Ceará

: Tribunal de Justiça do Ceará Banca organizadora: FGV

FGV Escolaridade : médio

: médio Número de vagas: 328

328 Remuneração : R$ 5.077,45

: R$ 5.077,45 Inscrições : entre 14 horas do dia 15 de julho de 2019 e 16 horas do dia 20 de agosto de 2019

: entre 14 horas do dia 15 de julho de 2019 e 16 horas do dia 20 de agosto de 2019 Taxa de Inscrição: R$58,00

R$58,00 Provas : 15 de setembro de 2019

: 15 de setembro de 2019 Situação: PUBLICADO

100% de Acordo com Último Edital