Concurso Trensurb RS: validade do último certame é prorrogada por dois anos

O último concurso público da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre – Trensurb, aberto em 2017, foi prorrogado. O documento foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 23 de dezembro.

Segundo o texto publicado, o diretor-presidente da Empresa estendeu o prazo de validade do concurso por mais dois anos. Como a homologação saiu no dia 27 de dezembro de 2017, isso significa que ela permanecerá válida até mesma data, 27/12, do ano de 2021.

Cargos, Vagas, Salários e Requisitos dos cargos do Concurso TRENSURB RS

Agente Metroviário – Ocupação: Operação de Estações. Requisitos: Ensino Médio completo. Vagas: 10 + Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 1.800,86.

Técnico de Serviços – Ocupação: Técnico de Segurança do Trabalho. Requisitos: Diploma de conclusão do Ensino Médio completo com formação no Curso Técnico de Segurança do Trabalho, ministrado por Instituição credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação. Vaga: 1 + Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 2.551,40.

Analista Administrativo – Ocupação: Advogado: Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais (Direito), devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior, credenciada pelo Ministério da Educação e registro definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais com dedicação exclusiva. Salário Inicial: R$ 5.016,92.

Analista Administrativo – Ocupação: Contador: Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Ciências Contábeis, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Contabilidade. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 5.016,92.

Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Civil: Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Civil – Modalidade Transporte: Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Civil com Especialização em Transportes, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Analista Metroviário – Ocupação: Engenheiro Eletricista/ Eletrotécnico. Requisitos: Diploma de conclusão de Curso de Graduação em Engenharia Elétrica ou Eletrotécnica, devidamente registrado, fornecido por Instituição de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação, Ministério do Trabalho e Emprego e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Vaga: 1 + Cadastro Reserva. Carga Horária: 40 horas semanais. Salário Inicial: R$ 7.173,91.

Os empregados da TRENSURB têm direito aos seguintes benefícios: Tíquete alimentação/refeição, plano de previdência suplementar, assistência médica/hospitalar, assistência odontoló- gica, vale-cultura e outros previstos em lei. Após (12) meses de efetivo trabalho decorridos da contratação, o novo empregado será enquadrado pelos critérios de maturidade de acordo com o PCEFS – Plano de Classificação de Empregos, Funções e Salários podendo avançar até 2 (dois) padrões na tabela de salários do seu emprego.

TRENSURB teve concurso suspenso

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A, doravante denominada TRENSURB, tinha expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso TRENSURB RS 2019). O certame está suspenso.

O órgão já tinha a Objetiva Concursos como banca organizadora, mas o certame não será retomada antes do governo decidir sobre privatizar ou não a estatal. A decisão foi tomada após a análise dos efeitos do anúncio realizado em agosto, no dia 21 de outubro.

Na ocasião, o governo do presidente Jair Bolsonaro divulgou 17 estatais que serão privatizadas, entre alas a Trensurb-RS. O projeto será avaliado pelo Congresso Nacional e deverá passar pelas votações na Casa.

Ao site Folha Dirigida, o setor de Comunicação da estatal revelou que o concurso está suspenso. O edital só será divulgado caso o governo opte pela não privatização da companhia.

A escolhida para organizar o concurso foi a Objetiva Concursos. O contrato entre as partes já havia sido assinado. O documento, publicado no Diário Oficial da União do dia 28 de junho, informa que o contrato entre as partes terá a vigência de 24 meses.

Durante cotação, cinco bancas organizadoras enviaram propostas para organização do concurso: Instituto Brasileiro de Incentivo ao Desenvolvimento Organizacional (IBDO); Consulpam Consultoria; Objetiva Concursos; Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo; e Sarmento/MS Concursos.

O Concurso TRENSURB-RS tem expectativa de contar com 04 vagas imediatas. Além disso, haverá formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade.

Para ocupação imediata, o concurso deve oferecer 03 vagas para a carreira de Agente Metroviário, na especialidade de Segurança Metroviária, que tem requisito de nível médio completo. A outra vaga imediata será para o cargo de analista administrativo, na especialidade de médico do trabalho, que tem requisito de ensino superior na respectiva área.

Além das vagas imediatas, o concurso contará com vagas em cadastro reserva nas carreiras de agente metroviário, técnicos de serviços, técnico metroviário, administrador, analista administrativo e analista metroviário. Veja a distribuição por escolaridade:

Nível Médio: Segurança Metroviária;

Nível médio técnico: Técnico de Administração; Técnico de Contabilidade; Técnico de Serviços técnicos de enfermagem do trabalho; Técnico em Edificações; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrônica; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Estradas; Mecânica; e Técnico em Telecomunicações;

Nível Superior: Administrador; Analista de Sistemas; Arquivista; Assistente Social; Bibliotecário; Economista; Jornalista; Médico do Trabalho; Nutricionista; Publicitário; Relações Públicas; Secretária Executiva; Arquiteto; e Engenheiro nas seguintes áreas: Ambiental, de Segurança do Trabalho, Eletrônica e Mecânico.

Segundo o projeto básico do concurso, os candidatos serão avaliados por provas objetivas, previstas para serem aplicadas em Porto Alegre, em dois turnos, conforme a carreira escolhida. A estimativa é que aproximadamente 8 mil candidatos se inscrevam para o concurso.A taxa de inscrição será de R$80 para os cargos de nível médio e médio/técnico, e R$120 para os cargos de nível superior.