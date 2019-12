Concurso UFABC SP 2019/2020 abre vagas para Professor Adjunto

A Universidade Federal do ABC SP divulgou a abertura de novos editais (nº 160 e 161/2019) de concurso público para preenchimento de 02 vagas em cargos de Professor Adjunto na Universidade do ABC.

As funções exigem graduação na área de atuação, mais titulação de doutorado. As oportunidades são para as áreas de Engenharia Ambiental e Urbana/Regulação dos setores ambiental e urbano (1 vaga) e Engenharia Ambiental e Urbana/Cartografia e Geoprocessamento (1 vaga). Os salários oferecidos chegam até R$ 9.616,18, mais R$ 458,00 de auxílio-alimentação, por 40h semanais.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 23 de dezembro de 2019 e 20 de fevereiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora UFABC. O valor da inscrição está fixado em R$ 239,00.

Provas

O concurso consistirá com prova escrita (para todos), prova didática, prova de títulos e defesa de projeto. As avaliações serão ocorrer em até doze meses, a contar da publicação do edital de homologação das inscrições, em data, local e horário divulgados via site www.ufabc.edu.br/concursos/docentes/inscricoes-abertas.

O concurso público é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

EDITAL UFABC 160/2019

EDITAL UFABC 161/2019