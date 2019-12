Concursos da Marinha 2020: Saiba quais os editais serão abertos

O Serviço de Seleção de Pessoal da Marinha (SSPM), sob a qualidade da Organização de Coordenação e Execução Geral (OCEG), liberou o calendário dos concursos Marinha para 2020. Na oportunidade, a instituição divulgou a previsão de aplicação das provas.

Quanto ao cronograma de publicação dos editais, essa informação ainda não foi atualizada pela Marinha. No entanto, a expectativa é que um edital seja publicado já no mês de janeiro de 2020, uma vez um concurso tem provas previstas para abril de 2020.

Sendo assim, se contados os três meses que a Marinha concede entre a publicação do edital e aplicação das provas, o edital do concurso para aprendizes de Marinheiro deve sair em janeiro, da mesma forma que aconteceu este ano.

Veja o cronograma completo:

Concurso Previsão de Provas Colégio Naval (CN) 1ª quinzena de julho Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM) 1ª quinzena de maio de 2020 Escola de Aprendizes-Marinheiros (EAM) 1ª quinzena de abril de 2020 Corpo de Saúde da Marinha 1ª quinzena de maio de 2020 Escola Naval 2ª quinzena de agosto de 2020 Quadro Tecnico 1ª quinzena de junho de 2020 Corpo Auxiliar de Praças 2ª quinzena de outubro de 2020 Quadro de Capelães Navais 1ª quinzena de junho de 2020 Quadros Complementares de Oficiais Fuzileiros Navais, do Corpo da Armada e Intendentes 1ª quinzena de junho de 2020

A Marinha, em 2019, divulgou o edital de aprendiz marinheiro na segunda quinzena de janeiro deste ano. Na oportunidade, foram abertas 1.000 vagas. Logo em seguida, foi publicado um edital aumentando o número de vagas para 1.250, apenas para homens.

Em 2019, havia uma expectativa para que permitisse o ingresso de mulheres, mas isso não foi confirmado. Em 2020, também não há nenhuma confirmação.

O concurso exige nível médio e idade entre 18 e 21, até a data de ingresso.

Marinha abriu quase 3 mil vagas em 2019

A Marinha ofertou mais de 2.700 vagas neste ano, se somados todos os editais publicados em 2019. As oportunidades foram para cargos de soldado e oficial, exigindo nível médio, técnico e superior, sendo estes últimos com formação em várias áreas. Os salários chegavam a mais de R$ 11 mil.

O concurso com maior demanda foi o de aprendiz marinheiro, seguido pelo de fuzileiros navais. Para este cargo, o edital foi publicado com 960 vagas apenas para homens. Além disso, foi necessário ter de 18 a 21 anos completos até 1º de janeiro do respectivo ano e não ser isento do serviço militar.

O certame exige nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m. O soldo do fuzileiro, de acordo com a tabela de 2019, é de R$1.950, após o curso de formação, composto pelo vencimento de R$1.560, mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%. A prova foi aplicada em maio.