Concursos do SAMU abrem 377 vagas para níveis médio e superior! Até R$ 7.800,00!

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) é um serviço de atendimento médico brasileiro, utilizado em casos de emergência. Foi idealizado na França, em 1986 como Service d’Aide Médicale d’Urgence — que faz uso da mesma sigla “SAMU” — e é considerado por especialistas como o melhor do mundo.

Geralmente, o ingresso no SAMU é através de concursos públicos. Recentemente, foram abertas oportunidades em diversas localidades do país, em especial para os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A expectativa é que, ao longo de 2019, novos editais sejam divulgados.

Edital 01

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência faz saber aos interessados a abertura de dois editais de concursos públicos (Concurso SAMU Oeste MG 2019) para o preenchimento de 377 vagas, além de cadastro reserva. As oportunidades são para candidatos de ensino médio, técnico e superior. Os aprovados serão lotados em vários municípios do estado.

Do quantitativo de vagas abertas, 25 serão reservadas para pessoas com deficiência. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 7.800,00.

O primeiro edital, 04/2019, conta com 38 vagas. As oportunidades são destinadas aos cargos de Analista Administrativo, Assistente Administrativo, Auxiliar de Regulação Médica, Auxiliar Administrativo, Motorista , Operador de Frota, Psicólogo, Farmacêutico e Técnico em Segurança do Trabalho.

O segundo edital, 05/2019, dispõe de 339 vagas. As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Condutor Socorrista, Enfermeiro, Médico e Técnico de Enfermagem.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 09 horas do dia 08 de novembro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 06 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora (www.institutofip.com.br). A taxa de inscrição oscila entre R$45,00 e R$150,00.

O concurso contará com prova objetiva, para todos os cargos. Além disso, o certame vai contar com prova prática e teste de aptidão física (somente para Condutor Socorrista, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro e Médico) e prova de títulos para cargos de nível superior.

O exame objetivo terá 45 questões, distribuídas entre as matérias de Português, normas do Samu, informática, saúde pública, raciocínio lógico, administração pública e conhecimentos específicos.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 09 de fevereiro de 2020, na cidade de Divinópolis-MG. Os locais e horários serão divulgados no dia 03 de fevereiro, no site da banca. Os gabaritos preliminares serão divulgados a partir das 20 horas do dia 10 de fevereiro.

A validade do concurso será de dois anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Consórcio.