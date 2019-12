Concursos Polícia Militar: 12.141 vagas para nível médio e superior! Até R$ 9.544,44!

De acordo com o levantamento feito pelo Notícias Concursos, são 13.081 vagas em concursos públicos da Polícia Militar. As oportunidades na lista estão distribuídas entre concursos abertos e que estão muitos próximos nos seguintes Estados: Santa Catarina, Goiás, Bahia (edital aberto), Rio de Janeiro, Ceará, Amazonas, Paraná, Paraíba e Pará. Veja a lista e prepare-se:

Concursos abertos

1- Concurso PM MG

A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais faz saber aos interessados a abertura de novo edital de concurso público (Concurso PM MG 2020) com objetivo de preencher 160 vagas no Curso de Formação de Oficiais (CFO). As oportunidades foram divulgadas para o sexo masculino (144 vagas) e feminino (16 vagas).

O Curso de Formação de Oficiais funcionará na Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM), na Rua Diábase, nº 320, bairro Prado, nesta Capital, e terá duração de dois anos e seis meses acadêmicos e seis meses de aspirantado, com início previsto para 31 de agosto 2020, em tempo integral, com regime de dedicação exclusiva e atividades escolares extraclasse após as 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados. Durante o curso será obrigatório o alojamento do Cadete nos primeiros 12 (doze) meses de curso (pernoitar nos aquartelamentos), no todo ou em parte, com a finalidade de familiarizar-se ao regime da caserna e às atividades militares, de acordo com o Regimento da Escola.

O Cadete fará jus, durante o período do curso, à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor.

As inscrições do concurso serão realizadas entre 05 de fevereiro de 2010 e 06 de março de 2020, no site oficial da Polícia Militar (www.policiamilitar.mg.gov.br/crs).

O valor da taxa de inscrição é de R$173,00 (cento e setenta e três reais) e não será devolvido ao candidato, salvo se ocorrerem as hipóteses de: pagamento em duplicidade; pagamento extemporâneo; cancelamento; suspensão ou adiamento do concurso público.

EDITAL PUBLICADO

Concursos próximos

Concurso PM GO

É grande a expectativa de realização do concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás (Concurso PM GO). No final do ano passado, o plenário da Assembleia Legislativa do Estado aprovou o remanejamento de vagas disposto no Projeto de Lei nº 1.045/18, do Poder Executivo. O texto altera os quantitativos de cargos do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM).

Com a aprovação, a corporação poderá realizar o remanejamento de suas vagas para praças, cabo e soldados (classe 1, 2 e 3). O objetivo do projeto é redistribuir e adequar o efetivo, para possibilitar a realização do concurso.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, edição do dia 08 de maio, que o contrato com o organizador do certame, o Instituto AOCP, já foi assinado. A expectativa é que o certame seja liberado a qualquer momento. Alguns detalhes do certame já foram iniciados. A corporação instituiu a comissão que responsável pelos tramites burocráticos, como definição da organizadora, prazo de inscrições, provas, entre outros detalhes do certame. O grupo de trabalho é formado pelo coronel Silvio Vasconcelos Nunes, o tenente coronel Walter Caetano e o tenente coronel Clives Pereira Sanches. De acordo com a Portaria nº 0747/2017/SSP, serão oferecidas 2.000 vagas, sendo 1.920 para o cargo de Soldado QPPM 3ª Classe e 80 para Cadete PM.

Os salários chegam a R$1.500,00 para Soldado, com oportunidades para ambos os sexos. Para concorrer ao cargo será necessário nível superior em qualquer área, além de idade entre 18 e 30 anos e estatura mínima de 1,65m no caso dos homens e 1,60m para as mulheres. A jornada de trabalho será de 42 horas semanais, com dedicação integral e exclusiva. Os Cadetes farão jus a remuneração de R$ 5.401,43 para Cadete. A jornada será de até 42 horas semanais.

PM CE

A Polícia Militar do Estado do Ceará tem expectativa de abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM CE 2019) em breve. Acontece que segundo informações do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, o Governo poderá iniciar os preparativos do novo certame para Soldado, dependendo apenas de uma definição sobre o último concurso da corporação para o cargo.

A Secretaria aguarda que a Procuradoria Geral do Estado defina se novas turmas do último certame, realizado em 2016, poderão ser chamadas ou não. “Estamos aguardando definição da PGE sobre o chamamento de novas turmas do atual edital. Caso não seja autorizado, trabalharemos em um novo edital”, disse o titular da pasta em sua rede social.

O Secretário ainda frisou que o governo está investindo e trabalhando fortemente para que a turma quatro dos praças da PM, concurso de 2016, acontecesse e para que concluísse o quanto antes. “No entanto, em assuntos jurídicos, a última palavra é da PGE e por questões da legislação eleitoral não foi autorizada a nomeação, que deverá ocorrer a partir de janeiro, o quanto antes para que vocês venham para as ruas”, disse.

O cargo de Soldado requer, além do ensino médio, idade igual ou superior a 18 anos e, no primeiro dia de inscrição do concurso, idade inferior a 30 anos, altura mínima de 1,62m para homens e 1,57 para mulheres. Além disso, a carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria “B”, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, é requisito para ingresso na corporação.

PREVISTO

Polícia Militar do Amazonas (PM AM)

Cresce a expectativa de realização do edital do concurso da Polícia Militar do Amazonas (Concurso PM AM). Foi divulgado no Diário Oficial do Estado que os editais da segurança pública do Estado serão divulgados com 1.333 oportunidades, e não mais com 1.421 vagas, como divulgado anteriormente. Para PM, no entanto, o quantitativo subiu. No início do ano, o edital estava previsto para ser publicado com 661 vagas. Agora, o edital será divulgado com 681 oportunidades.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado, já foi iniciado o processo de escolha da banca organizadora do certame.

Previsto para ser divulgado este ano, o deve ter edital publicado em 2019. A informação veio no início do segundo semestre através do líder do governo na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Dermilson Chagas. “Vou pedir ao presidente da Assembleia para ser votado ainda nesta semana [proposta de inclusão no orçamento], antes do recesso parlamentar. O concurso deverá ser realizado em 2019, já que estamos no período eleitoral, em que a lei proíbe”, disse Chagas.

O projeto para abertura do concurso público da Polícia Militar/AM chegou na Assembleia Legislativa do Estado na última terça-feira, 10 de julho. A proposta autoriza o Poder Executivo a incluir a ação no Plano Plurianual (PPA 2016/2019) e abrir um crédito adicional no valor de R$ 1,1 milhão dentro do orçamento 2018 da Secretária de Segurança Pública do Estado (SSP), para ampliação dos quadros da Polícia Militar/AM, Polícia Civil/AM e Bombeiros/AM. A expectativa é que os concursos sejam divulgados com 1.421 vagas no total.

“Preocupado com a segurança do nosso estado, o governador Amazonino envia o concurso, pensando num futuro melhor para população do estado”, disse Dermilson.

Foi divulgado no Diário Oficial do Estado que o concurso PM Amazonas contará com 681 vagas. As oportunidades serão distribuídas entre os cargos de Oficial Combatente (20), Oficial de Saúde – Aluno Oficial de Saúde (20 vagas), Cabo Especialista de Músico – Aluno Cabo (20 vagas), Cabo Especialista de Saúde – Aluno Cabo (20 vagas) e Soldado Combatente – Aluno Soldado (601 vagas).

O Governo também divulgou no Diário Oficial, a comissão geral que terá o objetivo de trabalhar na elaboração do concurso, bem como escolher uma instituição para organizar o certame. De acordo com o documento (veja abaixo), o grupo de trabalho será composto por Ronaldo Negreiros da Silva (presidente), Cheyenne Anute de Lima (vice-presidente), Tatiana Cristina Reis de Souza (membro), Danielle Marinho Pereira (membro) e Jorge Ferreira Góes (membro).

AUTORIZADO

Polícia Militar do Paraná (PM PR)

A Polícia Militar do Estado do Paraná vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PR 2019) para o preenchimento de 2.400 vagas. A confirmação veio através do twitter oficial do deputado Mauro Moraes (PSD). De acordo com ele, o edital seja divulgado ainda neste semestre.

“Bom dia. Governador vai determinar a abertura do edital para contratação de 2.400 policiais militares ainda neste semestre…Sempre pedi para confiarem nesse novo Governo…Bora agora estudar para realizar o sonho acalentado em seus corações por muitos anos”, escreveu o parlamentar em sua rede social.

O Deputado Mauro Moraes publicou em seu site oficial a atual situação da corporação. “E a previsão para o próximo ano é de que pelo menos 1.500 policiais estarão na reserva em decorrência do veto do Governo ao abono permanência para quem completa 25 anos de serviço. Por isso a necessidade de realização de um concurso em breve. É preciso levar em consideração o tempo entre a realização de um processo de seleção e a escola. A reposição de aposentadoria leva pelo menos dois anos para acontecer na prática, quando o policial está apto a trabalhar na rua”, diz o texto

Para concorrer a uma das vagas do concurso da PM-PR, o candidato deverá ter diploma, devidamente registrado, de conclusão do Ensino Médio em escola pública ou particular reconhecida pelos órgãos oficiais de ensino, ter no máximo 30 (trinta) anos de idade na data do primeiro dia da inscrição, ou seja, não ter completado 31 (trinta e um) anos no primeiro dia de inscrições, e os demais critérios para a posse previstos no edital. A remuneração inicial é de R$ 4.180,07.

PREVISTO

Polícia Militar do Pará (PM PA)

A Polícia Militar do Estado do Pará vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso PM PA 2019) em breve. O governo do Estado anunciou que vai realizar no segundo semestre um novo certame para contratação de 7 mil oficiais e praças da corporação. A informação foi confirmada pelo governador Helder Barbalho na última segunda-feira, 22, durante a cerimônia em homenagem a Tiradentes, no Comando Geral da Polícia Militar em Belém.

Segundo o chefe do executivo estadual, as vagas do concurso serão preenchidas conforme a necessidade da administração pública. A contratação de novos policiais faz parte da estratégia do Estado para combater a criminalidade no Estado, como também a chamada de policiais que ocupavam funções administrativas para recompor o policiamento e a chegada da Força Nacional ao Pará.

De acordo com informações da Secretaria de Administração do Pará (SEAD), o governo estadual iniciou os procedimentos necessários para a realização de um novo certame para corporação. Além disso, a pasta confirmou editais de concursos para Polícia Civil e Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE).

A SEAD informou que as vagas do concurso PM-PA 2019 serão destinadas aos cargos de praças, oficiais, praça auxiliar de saúde, praça músico e oficiais de saúde. O último certame da PM foi realizado em 2016 com 2.194 vagas.

O cargo de Praças tem requisito de idade mínima de 18 anos na data de matrícula no curso e máxima de 30 anos no último dia de inscrição no concurso. Além disso, são exigidos o Ensino Médio até a data de matrícula no Curso de Formação e altura mínima de 1,65 m para os homens e 1,60 m para as mulheres.

O cargo de Oficiais requer idade de até 35 anos de idade até o último dia da inscrição no concurso; altura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, e 1,60 m, se do sexo feminino; e ter concluído o curso de graduação superior até a data da matrícula no curso.

Por fim, o cargo de Oficiais Médico tem exigência de idade mínima de 18 anos na data de matrícula no curso e máxima de 35 anos no último dia da data de inscrição no concurso; ter concluído o curso de graduação superior exigido e possuir registro em sua entidade de classe, até a matrícula no Curso de Adaptação de Oficiais; e altura mínima de 1,65 m, se do sexo masculino, e 1,60 m, se do sexo feminino.