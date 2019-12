Confira: 10 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 3.221 vagas! Até R$ 11.870,00

Inscrições até: 12/01/2020

9- Prefeitura de Piracaia (SP)

Em São Paulo, a Prefeitura Municipal de Piracaia divulgou a abertura de novo edital de concurso público para preenchimento de 84 vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior na autarquia municipal.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 23 de dezembro de 2019 e 09 de janeiro de 2020, no site oficial da banca organizadora INDEPAC. O valor da inscrição varia entre R$ 30,00 e R$ 70,00.

O concurso consistirá em provas objetivas (para todos); teste de aptidão física para guarda municipal; além de prova prática para todas as funções de nível fundamental e cargos de nível médio de motorista, pedreiro de arte e eletricista. As avaliações serão aplicadas no dia 02 de fevereiro de 2020, em locais e horários a serem informados em data oportuna via edital de convocação a ser publicado no Diário Oficial Eletrônico Municipal, sites www.piracaia.sp.gov.br e www.indepac.org.br/concursos, no dia 22 de janeiro.

10- Prefeitura de Presidente Juscelino (MG)

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Presidente Juscelino faz saber aos interessados a abertura de processo seletivo simplificado para preencher 23 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior na Secretaria da Saúde.

As vagas destinadas são para os cargos de Atendente de Consultório Dental (2), Assistente Social (1), Dentista (2), Técnico de Higiene Dental (1), Agente de Combate a Endemias (3), Fisioterapeuta (1), Nutricionista (1), Psicólogo (1) e Agente Comunitário de Saúde (11). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.144,00 e R$ 3.440,97, por carga horária 30 e 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 23 de dezembro de 2019 até as 23h59min do dia 05 de janeiro de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Exame Consultores. O valor da inscrição oscila entre R$ 57,00 a R$ 172,00.