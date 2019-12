Confira: 12 concursos abrem inscrições nesta segunda-feira com 503 vagas! Até R$ 11.870,00

Início das inscrições: 05/01/2020

Inscrições até: 22/01/2020

Vagas: 24

Escolaridade: superior

Veja o edital

12- Universidade Federal do Pará (UFPA)

Saíram editais. A Universidade Federal do Pará (UFPA) faz saber aos interessados a abertura de novos editais (nº 443, 444, 445 e 446/2020) de concurso público para preenchimento de 09 vagas em cargos de na carreira do magistério superior, função de Professor da Carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e da Carreira do Magistério Superior.

As oportunidades são para disciplinas de Técnicas e Tecnologias Aplicadas a Cenografia e Habilidades Médicas em medicina laboratorial, Ciências e Biologia, Química, Filosofia, Séries Iniciais, Sociologia, Geografia e Ensino Religioso. Os salários oferecidos chegam até R$ 9.616,18, por carga horária de 40 horas semanais.