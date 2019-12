Confirmado! Conheça melhor Jesualdo Ferreira, novo técnico do Santos

​Jesualdo Ferreira, 73 anos. Este é o treinador que o ​Santos acaba de confirmar em seu Twitter (de maneira bem divertida, aliás) como o substituto de Jorge Sampaoli. O português assinou um contrato de 12 meses e terá liberdade para escolher seus companheiros de comissão técnica. Aos olhos do grande público, parece um nome desconhecido, mas tem história no futebol de seus país e, também, no Oriente Médio.

HABEMUS TÉCNICO! Jesualdo Ferreira é o novo treinador do Santos. O português assinou contrato até o final de 2020. Seja bem-vindo, professor! ✍ pic.twitter.com/X90eFft7BJ — Santos Futebol Clube (@SantosFC) December 23, 2019

Ele é técnico de futebol desde 1981 e dirigiu as três maiores equipes de Portugal: Porto, Benfica e Sporting. No Porto, por exemplo, se sagrou campeão nacional três vezes consecutivas (2006/2007, 2007/2008 e 20082009), se tornando o primeiro treinador português a obter tal feito. Além disso, ganhou o Campeonato Egípcio pelo Zamalek em 2015, algo que não acontecia desde 2004. Pelo Al-Sadd, (seu último clube), foram mais quatro conquistas, entre elas a Qatar Stars League (2018/2019), a Copa do Emir e a Copa do Qatar (ambas em 2017).

O programa de Jesualdo Ferreira no canal 11 foi do melhor que se fez por cá. Encaro com muita curiosidade a sua nova experiência no Santos. — Filósofo De Jogo (@FilosofoJogo) December 23, 2019

Jesualdo estava livre no mercado e, inclusive, cogitou se aposentar, algo que não acontecer. Agora, Jesualdo é esperado na Vila Belmiro para firmar compromisso com o Peixe. A negociação foi concluída pelo diretor técnico William Thomas, e o período curto do vínculo foi um desejo tanto do treinador como do presidente José Carlos Peres.

