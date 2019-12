Conselheiros do Vasco dão tempo às festas para análise do orçamento de 2020

​Nesta quinta-feira, os conselheiros do ​Vasco da Gama precisarão dar uma pausa às festas de final de ano. O Conselho Deliberativo do clube estará reunido na sede náutica da Lagoa para analisar o orçamento de 2020. Conforme o documento apresentado pela direção, existe previsão de superávit de R$ 154.232.401,00. E, apesar das ressalvas, o Conselho Fiscal recomendou a aprovação dos números.

Segundo os dados, existe uma ideia de se ter uma receita bruta de R$ 324.078.573,00 ao longo da temporada. Os gastos com atividades esportivas serão bastante austeros, atingindo R$ 86.569.437,00. E é justamente desta diferença que surge a projeção de se terminar o próximo ano no “azul”.

A diretoria vascaína imagina gastar R$ 24.493.800,00 com a folha salarial de jogadores, afora R$ 9.115.200,00 de direitos de imagem, R$ 2.983.388,43 de férias e R$ 4.493.263,36 de 13º salário. Existe, apenas, questionamentos do Conselho Fiscal a respeito dos atletas com os quais o clube pretende arrecadar R$ 17.195.000,00 via mecanismo de solidariedade, além de gastos com os departamentos jurídico e financeiro.

Foto: Paulo Fernandes / Vasco / Divulgação