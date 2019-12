Conselheiros Tutelares de Igreja Nova são convocados para curso de formação

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) convoca os conselheiros (a) tutelares eleitos no dia 6 de outubro de 2019, para Curso de Formação que acontecerá no dia 7 de janeiro de 2020, na Escola Antony Moura (antiga Frei Arnaldo), das 8h às 17h. A formação tem como objetivo promover conhecimento e aperfeiçoamento profissional como agentes de promoção, defesa e de garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Igreja Nova.

Acesse o edital de convocação e confira a relação dos conselheiros convocados.

SECOM/PMIN