Copinha: Flamengo errou ao não acreditar em rigor da regra e apostar em ‘exceção’

Um dos clubes mais fortes do país quando o assunto é trabalho nas categorias de base não participará do maior torneio de base do futebol brasileiro.​ Tetracampeão da Copinha, o ​Flamengo comunicou que não participará da edição 2020, decisão tomada após desacordo entre clube e Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade que organiza a competição. O torcedor rubro-negro mais extremistas não concordarão com o que será exposto a seguir, mas a ‘culpa’ da situação é exclusiva do clube carioca.

O Flamengo foi o representante das Américas no Mundial de Clube e, para que seu elenco profissional pudesse ter os 30 dias de férias obrigatórias, definiu que enviaria seu time Sub-20 ao Campeonato Carioca. O conflito mora no fato de que esta equipe seria, a princípio, a ‘escolha natural’ para a disputa da Copinha. A ideia do clube da Gávea passou a ser de enviar seu Sub-17 para a competição de base, mas esbarrou na negativa da Federação Paulista de Futebol em promover alterações na lista de inscritos.

A recusa da Federação pode parecer autoritária ou extrema para alguns, mas: 1) respeita o seu próprio regulamento, que presume que alterações só poderiam ser realizadas até o dia 25 de novembro; e 2) impede uma exceção que poderia virar precedente para reivindicações futuras de outros clubes. Dito isto, o Flamengo errou ao não acreditar na aplicação da regra e em apostar em uma brecha que não fora debatida previamente. Quem mais perde com isso é o jogador de base rubro-negro e o próprio clube, agora ameaçado de não poder disputar as cinco próximas edições.

RAPIDINHA: O departamento jurídico da FPF irá analisar a saída do Flamengo da Copinha e pode punir o clube com multa e exclusão de até outras cinco edições da competição de base, que marca o início da temporada. O caso entrará agora em análise #FutGloboRadio — Renan Moura (@renanmouraglobo) December 30, 2019

Crédito da foto de cobertura: Staff Images/Flamengo/Divulgação