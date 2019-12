Corinhians aceita pagar quantia e fecha com lateral para 2020

O Corinthians está trabalhando para montar um elenco ainda mais qualificado para a disputa da temporada 2020. Após muitas especulações, o Alvinegro trabalhou nesta reta final de ano para entrar em acordo com um jogador importante para o técnico Tiago Nunes na temporada 2020.

Segundo informações divulgadas pela Gazeta Esportiva, o Timão trabalhou duro e conseguiu chegar a um acordo com o Dínamo de Kiev pela contratação do lateral Sidcley, jogador que trabalhou no Corinthians na temporada passada, mas deve atuar em Itaquera novamente em 2018, agora em um contrato de empréstimo.

O Corinthians sabia da falta de interesse do Dínamo de Kiev em liberá-lo totalmente de graça e, por conta disso, o Corinthians terá que pagar um valor para contar com o jogador até o fim de 2020. Os números não foram revelados, entretanto, o Dinamo estava pedindo 1 milhão de Euros para liberá-lo por um ano.

O Corinthians não vive uma situação financeira confortável, porém, mesmo assim vem fazendo investimentos altos. Hoje, uma das principais contratações do futebol brasileiro foi a ida de Luan para o Corinthians por 5 milhões de Euros. O time paulista espera que com esses reforços a respota dentro de campo seja dada na mesma proporção.