Corinthians abre mão de principais assistentes, mas ganha folga na folha salarial

​A temporada de 2019 chegou ao fim sem que Clayson e Sornoza empolgassem o torcedor do ​Corinthians. Porém, com a saída quase que confirmada da dupla, o Timão está perdendo seus dois maiores assistentes.

Ao longo do ano, cada um deles contribuiu com onze passes para gol, o que não foi suficiente para mantê-los como peças inquestionáveis para 2020. Sornoza, por exemplo, já está com empréstimo encaminhado para a LDU, do Equador (seu país de origem). Clayson, por sua vez, está praticamente vendido ao Bahia, com detalhes burocráticos impedindo o anúncio oficial – ele assinará contrato por três anos. Aliás, é possível que essas negociações sejam confirmadas ainda antes da virada para 2020.

Afora os dois, o Corinthians também já se desfez de Júnior Urso, vendido ao Orlando City, dos Estados Unidos, e de Matheus Jesus, repassado ao Bragantino. Com isso, aliviou em praticamente R$ 1 milhão a folha salarial, abrindo espaço, por exemplo, para a chegada de Luan, único reforço confirmado até o momento. Além dos nomes já citados, Régis e Manoel foram outros profissionais a deixar o Corinthians. Menos mal que, em meio a esta remontagem, os artilheiros de 2019 (Gustagol, com 15 gols, Vagner Love, também com 15, e Mauro Boselli, com 11) seguem no Parque São Jorge. Isso apenas confirma a ideia da direção e da nova comissão técnica, comandada por Tiago Nunes, de melhorar o poder de criação da equipe para poder abastecer os centroavantes com mais qualidade.

