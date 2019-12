Corinthians abre temporada de renovações e anuncia ‘fico’ de zagueira Érika

​Grande potência do ​futebol feminino brasileiro nesta temporada, o Corinthians quer garantir que seu 2020 será tão competitivo quanto 2019, ano em que conquistou a Libertadores e o Paulista. Para se manter no topo da modalidade, o clube paulista já inaugurou a ‘temporada de renovações’, garantindo permanências importantes para o próximo ano.

Como destaca o site ​Meu Timão, o time paulista oficializou, no último sábado (28), a renovação contratual da zagueira Érika, um dos pilares da equipe no ano. Contratada em meados de 2018, a defensora soma 37 jogos e seis gols com a camisa alvinegra. Vale lembrar que se trata de uma atleta selecionável, presente em todas as convocações de Pia Sundhage.

Além da zagueira, o Corinthians Feminino já garantiu a permanência de outras 11 atletas: Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Pardal, Lelê, Grazi, Juliete, Tamires, Tainá Borges, Patrícia Araújo, Taty Amaro e Giovanna Crivelari. Quem também está confirmado para a sequência do trabalho é o treinador Arthur Elias.

Crédito da foto de cobertura: Divulgação/Corinthians