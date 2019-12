Corinthians apresenta proposta por Nikão, inclui Clayson no negócio e Furacão bate o martelo

​O Corinthians segue tentando encorpar o elenco montado pelo técnico Tiago Nunes. O Timão anunciou de maneira oficial uma das grandes contratações da janela de transferências até o momento, o atacante Luan, ex-Grêmio, que foi um dos pedidos feitos pelo novo treinador. A lista repassada ao presidente Andrés Sánchez conta ainda com jogadores que foram comandados por Tiago no Athletico-PR.

Um dos nomes sondados pelo ​Timão é o do meia-atacante Nikão, campeão da Copa do Brasil de 2019 sob o comando do novo treinador do Corinthians. E o clube paulista foi além disso, pois apresentou uma proposta ao Furacão envolvendo nomes como o do atacante Clayson. Em resposta, o diretor-geral do clube paranaense, Paulo André, recusou a proposta.

A informação é do repórter Fernando Rudnick, no site ​Gazeta do Povo. O Corinthians envolveu outros nomes que não foram divulgados na proposta, o Athletico-PR fez uma contraproposta que envolvia a permanência dos jogadores que foram emprestados pelo Timão ao Furacão, casos do zagueiro Pedro Henrique e do volante Camacho. Porém, estes são indispensáveis para 2020, segundo Tiago Nunes.

E o Corinthians que ofereceu o Clayson pelo Nikão kkkkk custa nada tentar, né? Mas tá de sacanagem… — †Nê Fortes† (@welingtonfortes) December 20, 2019

Desta forma, Nikão, até o presente momento, deverá permanecer no Athletico-PR. O jogador disputou 42 partidas em 2019 com a camisa do Furacão sendo um dos mais importantes titulares do técnico Tiago Nunes na equipe paranaense. Foram seis gols, cinco assistências e participação direta no título mais importante da temporada, a Copa do Brasil, conquistada em cima do Internacional, em Porto Alegre.