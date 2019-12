Corinthians arquiteta projeto para construir hotel dentro de sua Arena

Estádio ou centro de entretenimento? O ​Corinthians pensa com carinho na possibilidade de ter o ‘melhor dos mundos’ nos dois universos, desenvolvendo um projeto para 2020 que chama muita atenção: transformar parte de sua Arena em um hotel.

Atualmente, a Arena Corinthians conta com 84 camarotes. O projeto é transformar 40 deles em quartos de hotel. Em entrevista ao ​Globoesporte, o superintendente de marketing do clube paulista, Caio Campos, explicou a motivação e a real viabilidade do projeto. A expectativa é que a nova estrutura atraia novos tipos de evento ao local.

“É bem possível que a gente transforme um andar inteiro da Arena em um hotel, até para que comporte mais eventos. A gente viu o primeiro esboço do projeto e ficou muito legal. Agora, vamos tentar fazer a viabilidade econômica. A gente não promete para o torcedor que isso vai acontecer, mas está muito próximo”, afirmou.

O clube já tem em mãos um projeto elaborado pelo escritório de arquitetura Vidal e Sant’Anna. O planejamento é que o ‘piloto’ seja construído até abril para, em um segundo momento, iniciar a busca por parceiros/investidores. Além do hotel, o Timão ainda projeta a inauguração de uma universidade e de um restaurante dentre da Arena, em 2020.

Além disso, estão analisando que um andar inteiro do prédio oeste da Arena Corinthians seja um hotel com quarenta quartos. — Teleco1910 (@Teleco1910) December 23, 2019

​​Para ler mais notícias do Corinthians, clique ​aqui.