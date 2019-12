Corinthians estuda fazer oferta por jogador do Cruzeiro para 2020

O Corinthians está passando por grandes mudanças no seu elenco para 2020. Alguns aletas que defenderam a camisa do clube na temporada 2019 devem deixar o clube, abrindo espaço para o clube investir em outros atleas que com certeza serão mais ultilizados pelo técnico Tiago Nunes em 2020.

Segundo informações do portal Tudo Timão, a diretoria do Corinthians está analisando o mercado e, por conta disso, pode tentar a contratação de um jogador que já foi muito importante com a camisa do Alvinegro em um passado próximo. Trata-se de Rodriguinho, jogador de 31 anos de idade que tem contrato com o Cruzeiro

Rebaixado para a segunda divisão, é certo que o Cruzeiro não irá fazer nenhuma força para segurá-lo, principalmente pelo fato do seu salário beirar R$ 1 milhão por mês. O Tudo Timão destac que a diretoria do Corinthians pode assumir o risco de tentar a sua contratação, acreditando que Rodriguinho seria uma peça fundamental no Corinthians em 2020. Porém, a chegada do jogador não seria por um pedido de Tiago Nunes, já que mesmo sabendo da qualidade técnica do jogador, não pediu o sua contratação.

O Corinthians pode assumir um grande risco. Isso porque Rodriguinho vive um péssimo momento físico. O jogador foi contratado para ser o grande nome do Cruzeiro em 2019, entretanto, ele acabou se machucacndo e praticamente não participou da luta contra o rebaixamento por parte da Raposa. Com um grande salário e com 31 anos de idade, ele não chegaria ganhando pouco em Itaquera, tendo chances das mesmas coisas que aconteceram em Belo Horizonte acontecer no Timão em 2020.