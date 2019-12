Corinthians ‘sofre’ sem vendas e fecha 2019 com seu maior prejuízo na década

​O balanço financeiro do ​Corinthians, ao final de 2019, traz números bem preocupantes para seus gestores. Sem conseguir realizar grandes vendas/negociações ao longo da temporada, o clube paulista fechará o ano com o seu pior déficit nesta década.

Como destaca o ​Globoesporte, a previsão alvinegra é de prejuízo aproximado de R$ 144,8 milhões, superando, por muito, os R$ 97 milhões de déficit do biênio 2014/15. Além dos altos investimentos em salários/compra de atletas em 2019, a explicação da alta cúpula do Timão para os números é a ausência de vendas de peso.

A maior negociação do Corinthians no ano foi a transferência do volante Douglas ao PAOK, da Grécia, transação que rendeu R$ 13 milhões aos cofres do clube. Pedrinho, Gustagol e Mateus Vital, vistos como principais ativos do elenco, receberam sondagens/investidas oficiais no meio da temporada, mas nenhuma oferta agradou o Corinthians. A última vez que o time paulista conseguiu fechar o ano no azul foi em 2016.

No ano que o @Cruzeiro quebrou embora tecnicamente por lá exista uma saída, não chegou a 100 milhões pelo menos no balanço, ver o @Corinthians que até tem uma receita maior, com 144,8 milhões de déficit, para quem sabe do que falo, é crítico. — David Chinaglia (@DavidChinaglia) December 26, 2019

Crédito da foto de cobertura: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians