Corinthians: Tiago Nunes pede jogador do Lyon avaliado em R$ 15 milhões

A temporada de 2019 do Corinthians demonstrou que é preciso fazer mudanças importantes no elenco pensando em 2020, já que o Alvinegro irá disputar a Libertadores da América. Com a chegada do técnico Tiago Nunes, o trienador está analisando os pontos fracos do elenco e, por isso, indica alguns nomes para a diretorai tentar a contratação para 2020.

Segundo o UOL Esporte, o treinador analisou o mercado e viu que Marcelo poderia ser um bom nome para o Timão em 2020. Marcelo é um zagueiro brasileiro que defende as cores do Lyon, da França. Com 32 anos de idade, Marcelo ainda possui mais dois anos de contrato com o Lyon e, por conta disso, não vê com bons olhos a possibilidade de retornar ao Brasil no momento.

O Corinthians já o sondou, entretanto, as coisas não foram como o Timão esperava, já que o jogador descartou imediatamente a possibilidade. O jogador começou a sua carreira defendendo as cores do Santos, porém, desde 2008 atua no futebol da Europa. Segundo informações do Transfermakt, o jogador tem um valor de mercado atual de 3,5 milhões de Euros, cerca de R$ 15 milhões.

Recentemente, começou a se especular que o Corinthians poderia tentar a contratação do zagueiro Dedé, jogador que tem contrato com o Cruzeiro e não deve continuar no time mineiro. Entretanto, a diretoria não se animou, já que ele ganha um salário muito alto, além disso, se envolveu em algumas polêmicas no ano do rebaixamento do Cruzeiro. Sem falar da parte física, já que o atleta continua sofrendo para conseguir jogar uma grande sequência de partidas .