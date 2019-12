Coritiba faz exigência e pede dois jogadores do Grêmio para negociar lateral-esquerdo

​A diretoria do Grêmio confirmou, na última semana, a renovação de contrato do técnico Renato Portaluppi e agora trabalha na montagem do grupo para 2020. De olho em reforços no mercado da bola, o Tricolor Gaúcho não deixará de apostar em suas categorias de base, fórmula que vem dando resultados nos últimos anos. Uma das jovens promessas que espera oportunidade entre os profissionais ainda terá seu futuro definido nos próximos dias.

O jovem Christian Kendji Wagatsuma Ferreira, conhecido como Kazu, de 19 anos, é uma das apostas do Grêmio para a lateral-esquerda e pode ser uma solução caseira para uma posição tida como alvo no mercado. No entanto, sua permanência em Porto Alegre não está assegurada. Natural de Maringá (PR), o defensor pertence ao Coritiba e está emprestado até o final do ano.

Na manhã desta segunda-feira (23), em entrevista à rádio oficial do clube, o presidente do Coxa, Samir Namur, apresentou as exigências para a permanência de Kazu no Grêmio. Dois jogadores do elenco tricolor estão na mira do clube paranaense, que estará de volta à Série A do Campeonato Brasileiro em 2020. Os nomes não foram revelados, mas o mandatários deu algumas indicações.

“Coritiba tem interesse em dois atletas do Grêmio, não vou falar quais são, mas um atleta é de destaque do Grêmio e outro estava emprestado. O Grêmio não se posicionou o que ele quer fazer como Kazu. Nessa conversa, pode ser estendido (o empréstimo) para que esse atletas venham“, revelou Samur. Um dos nomes envolvidos pode ser o atacante Guilherme, que já vestiu a camisa do Coritiba, em 2018, chegando ao Couto Pereira justamente em uma negociação envolvendo a ida do lateral ao Tricolor Gaúcho.

Para o início do Gauchão 2020, o Grêmio planeja colocar a equipe de transição nas duas partidas iniciais do estadual. Caso a informação se confirme, será ótimo para observar melhor jogadores como: Kazu, Ferreirinha, Victor Bobsin, Matheus Frizzo e também Phelipe Megiolaro. pic.twitter.com/b9861PdRNe — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) 20 de novembro de 2019

Destaque na campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2019, Kazu acabou sofrendo uma lesão no joelho e ficou dois meses afastados do gramado. Recentemente, o lateral-esquerdo se reapresentou no CT Luiz Carvalho ao lado do Grupo de Transição, que pode receber oportunidades nas rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho, em janeiro, devido ao pouco tempo de pré-temporada para o elenco principal.

Foto de capa: Rodrigo Fatturi/Grêmio

Foto do corpo do texto: Guilherme Rodrigues / GR Press / Grêmio / Divulgação