Cota do PIS/PASEP sofre correção e o aumento do valor pago aos trabalhadores

Os trabalhadores vão possuir uma correção no PIS/PASEP, seja do setor público ou privado. Agora, os cidadãos empregados terão uma uma correção maior acerca do valor das cotas do benefícios. De acordo com informações do governo, os valores tiveram uma correção de 4,917% após o primeiro dia útil posterior aos pagamentos realizados no dia 30 de junho.

Os trabalhadores do setor privado que desejarem saber se possuem direito ao reajuste, deverão entrar no site oficial da Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br/cotaspis), enquanto os servidores públicos deverão acessar o site oficial do Banco do Brasil ((www.bb.com.br/pasep).

Segundo o Tesouro Nacional, os valores reajustados já podem ser consultados através dos sites de bancos pagadores. As cotas são destinadas para quem ainda não sacou os recursos e quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988.

Assim como aconteceu no governo de Michel Temer, o governo de Bolsonaro também tem expectativa de liberar o saque dos rendimentos anuais. “Vamos liberar PIS/Pasep, FGTS, assim que saírem as reformas”, disse o ministro. Questionado sobre se a liberação incluiria contas ativas, o ministro confirmou. “Inativas e ativas. Cada equipe está examinando isso. Nós não batemos o martelo ainda, mas todas as equipes estão examinando isso,” disse o ministro da Economia, Paulo Guedes.

A valorização total, de 4,91%, foi calculada com base na fórmula sobre o saldo de cada participante do programa, que leva em conta: 0,6% referente a reserva para ajuste de cotas, 0,667% de atualização monetária, 3% de juros, 0,6% de resultado líquido adicional. Desse montante, apenas 3,6% do rendimento poderá ser sacado. O motivo não foi explicado. As informações foram publicadas no Diário Oficial da União.