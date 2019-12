Cotado para voltar, Alexandre Mattos se posiciona sobre convite do Cruzeiro: “É um gigante”

O departamento de futebol do ​Cruzeiro sofreu grandes mudanças devido ao rebaixamento para Série B do Campeonato Brasileiro. Grande parte da alta cúpula celeste renunciou e o clube junta os cacos para recomeçar o trabalho para a próxima temporada. Diante disso, novas alterações ainda acontecerão no planejamento da Toca da Raposa.

Um dos desejos da equipe mineira é ter Alexandre Mattos novamente como diretor-executivo. O profissional atualmente está livre no mercado, já que foi demitido do Palmeiras no fim da temporada. O Cruzeiro enxerga o dirigente como nome ideal para ocupar o cargo que era antes ocupado por Itair Machado.

Em entrevista ​à Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, Mattos falou pela primeira vez sobre um provável convite do time azul. O executivo ainda exaltou a história do clube, que “precisa de paz para seguir em frente”. O profissional de 43 anos trabalhou no Cruzeiro entre 2012 a 2014, sendo o principal responsável pela montagem do elenco bicampeão brasileiro (2013 e 2014).

⚽️#Cruzeiro “Em qualquer situação que esteja é um gigante”, palavras de Alexandre Mattos sobre um possível convite que poderia receber para voltar ao clube. E acrescentou que “o @Cruzeiro precisa de paz e definição política para seguir em frente”. Via @emersonpancieri — Rádio Itatiaia (@radioitatiaia) December 23, 2019

“Em qualquer situação que esteja é um gigante”, disse Mattos sobre um possível convite que poderia receber para voltar à Raposa. De 2015 a 2019, o dirigente comandou o futebol do Palmeiras e fez do clube muito agressivo no mercado, principalmente com a ajuda da Crefisa nas contratações. Foram dois títulos brasileiros (2016 e 2018) e uma Copa do Brasil (2015), porém a relação com a torcida e à diretoria alviverdes ficou insustentável após erros em contratações na atual temporada.

Créditos da foto: ​Cesar Gre​co/Palmeiras