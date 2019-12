Criminosos invadem e praticam atos de vandalismo em escola municipal de Igreja Nova

O vandalismo praticado na Escola Municipal de Educação Básica Professora Edelvita Glória da Luz, localizada na Chã da Perucaba, aconteceu provavelmente neste sábado, 28 de dezembro, não sendo percebida nenhuma subtração de bens móveis ou material de expediente da unidade de ensino, sendo praticado o crime de dano ao patrimônio em quase todas as salas.

A comunidade do povoado está revoltada com o vandalismo praticado na escola e busca informações que possam levar a polícia ao encontro do criminoso ou dos vândalos, pois ninguém sabe ainda se o dano foi praticado por uma ou mais pessoas. “Quem seria capaz de causar esse prejuízo às nossas crianças meu Deus do céu. É muita maldade destruir a escola que atende nossas crianças”, desabafou revoltada uma mãe de aluno.

Pelo fato da delegacia de Penedo não ter efetivo para o funcionamento no final de semana, o registro do Boletim de Ocorrência poderá ser feito em São Miguel dos Campos, ou esperar para efetuar em Penedo na terça-feira (31).