Cruzeiro acusa empresário de Fabrício Bruno de furtar documentos sigilosos

Vivendo uma crise político-administrativa sem precedentes em sua história, o ​Cruzeiro tem preenchido noticiários esportivos ​por motivos pouco ‘ortodoxos’: ações trabalhistas, renúncias de dirigentes e até ameaça de paralisações por parte de funcionários, insatisfeitos com os ​atrasos salariais. Nesta segunda-feira (30), no entanto, o clube mineiro precisou vir a público para esclarecer uma situação completamente insólita envolvendo Fábio Mello, empresário que gerencia a carreira do zagueiro Fabrício Bruno.

​​Através de comunicado oficial publicado em seu ​site, o Cruzeiro revelou que empresário tentou furtar documentos sigilosos durante uma reunião com o dirigente Vittorio Medioli. Confira a seguir a nota de esclarecimento na íntegra:

“O Cruzeiro EC vem a público lamentar o comportamento do agente de jogadores, Fábio Mello, que após uma reunião com o CEO do Núcleo Dirigente Transitório, Vittorio Medioli, tentou se apoderar de alguns documentos sigilosos do Clube, retornando à sala de reuniões que, no momento, estava vazia. Após a reunião, Fábio Mello se aproveitou de uma rápida saída de Medioli, retornou à sala e levou consigo vários documentos.

Ao perceber os movimentos do agente pelo reflexo do vidro, Medioli o abordou na porta do elevador e conseguiu recuperar a maioria dos documentos, mas um destes acabou escapando e sua falta foi notada somente após uma conferência detalhada. Vittorio Medioli confirmou que irá registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia“, publicou o clube.

tem dia que eu ja nao sei mais o que é verdade, o que é zoeira nesse time — marina gualdi (@marinagualdi) December 30, 2019

