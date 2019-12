Cruzeiro aguarda resposta de Mattos para iniciar reformulação na diretoria

Rebaixado pela primeira vez em sua história, o ​Cruzeiro tenta ‘juntar os cacos’ por um 2020 de renascimento. Passando por mudanças profundas em sua alta cúpula, o gigante mineiro também se prepara para novas transformações em seu departamento de futebol. Essas, no entanto, estão ‘paralisadas’ e dependendo de uma importante decisão daquele que pode vir a liderar o processo de reestruturação celeste: Alexandre Mattos.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​De vasta e prolífica história na Toca da Raposa, Mattos foi procurado por Pedro Lourenço, novo gestor de futebol do Cruzeiro, para assumir a pasta de diretor-executivo celeste. De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o clube mineiro aguarda a resposta do ex-Palmeiras para, só então, começar a enxugar o departamento de futebol e outras pastas.

A intenção de Pedro Lourenço é concentrar as responsabilidades do futebol em uma figura e seus pares, reduzindo drasticamente os custos do departamento. Neste exato momento, o setor conta com três profissionais: o diretor Marcelo Dijan, o gerente Marcone Barbosa e o supervisor Pedro Moreira. O plano é reduzir, ao máximo, o número de dirigentes.

O Pedro Lourenço que vai ficar com a gestão do futebol do @Cruzeiro, garantiu o Adilson Batista como o treinador em 2020 e falou que tem grande interesse na contratação do Alexandre Mattos para a direção de futebol! — Farley Meira (@farleymeira) December 23, 2019

Desligado do ​Palmeiras​ ainda com a temporada em andamento, Alexandre Mattos está em viagem de férias e deve retornar nos primeiros dias de janeiro. Até sua resposta à investida celeste, dificilmente o clube mineiro tomará novas decisões referentes ao departamento.

Crédito da foto de cobertura: César Greco/Palmeiras/Divulgação