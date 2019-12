Cruzeiro “engaveta” relatório de consultoria e tinha administração de “botequim”, diz CEO

​Se alguém ainda se pergunta a razão pela qual o ​Cruzeiro chegou quase que ao fundo do poço, a resposta pode estar nas palavras do atual CEO do clube, Vittorio Medioli. Segundo o dirigente, um relatório com mais de 200 páginas feito pela Ernst & Young, referência em consultoria empresarial, foi simplesmente ignorado pela gestão Wagner Pires de Sá. E deu no que deu.

@Cruzeiro Não têm parâmetros normais para qualificar os desacertos da gangue do Wagner Pires de Sá na gestão do Cruzeiro. Que prejuízo causaram. Todos merecem ser punidos severamente. — ELCIO TAMPIERI (@053d1769c8b8454) December 30, 2019

As 515 medidas apresentadas no “Plano Integrado de Gestão” em nenhum momento se tornaram realidade por conta de uma administração temerária. “Aqui era feito como um botequim de esquina. Me desculpe”, resumiu Medioli, em entrevista ao ​Globoesporte.com. “Ele (relatório) mostrava que o Cruzeiro gastava demais em algumas coisas, não gastava onde deveria”, acrescentou.

O que mais me entristece nesse momento que o @Cruzeiro vive é que, Serginho capivara, Itair Machado e Wagner Pires estão tranquilo agora, cada um vivendo a sua vida, viajando para fora do país com dinheiro da instituição. — . (@MAIORDEMINASSS) December 28, 2019

Segundo o dirigente, a Ernst & Young alertou para incríveis discrepâncias na política salarial dentro das instituição. Em um mesmo nível hierárquico, funcionários recebem até dez níveis diferentes de remuneração, sem contar a existência de nepotismo. “No mesmo cargo, há salários de R$ 10 mil e R$ 60 mil. Não há uma gestão. E, aqui, esse problema vem se arrastando há ano. Não é de hoje. O sujeito assinava e mandava pagar. O outro não assina. Ah, esse é meu amigo…Para cada cargo, havia uma avaliação subjetiva. Para os amigos, era tudo. Para os inimigos, não ia nada.” Isso sem contar que, na comparação com o ​Flamengo, por exemplo, um preparador de goleiros ganha cinco vezes mais na Toca da Raposa. E olha que em 2017, por exemplo, a arrecadação cruzeirense foi R$ 305 milhões menor que a do rival carioca. Agora, então, é possível começar a entender as razões do primeiro rebaixamento da história do time mineiro.

