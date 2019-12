De olho em cifras maiores, Grêmio recusa seis ofertas por artilheiro da Série B

Em sua previsão orçamentária para 2020, o ​Grêmio estabeleceu arrecadação de R$ 88 milhões​ com vendas de atletas. Seu elenco profissional conta com ativos importantes como Pepê, Matheus Henrique e Everton Cebolinha, mas todos eles estão nos planos da comissão para a próxima temporada. Desta forma, o clube gaúcho trabalha para conseguir fazer caixa com jogadores que não estão nos planos de Renato Gaúcho.

​​Um desses casos é o do atacante Guilherme, de 24 anos. Emprestado ao Sport, terminou a Série B de 2019 como o grande artilheiro da competição, com 17 gols anotados. O grande desempenho lhe transformou em um alvo badalado no mercado: de acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Grêmio já recebeu seis propostas oficiais pelo jogador, mas todas foram recusadas pelo clube gaúcho.

Esse Guilherme que jogou no Sport e é do Grêmio, seria uma boa pro Cruzeiro. — Gustavo Afonso (@8Gustavoafonso) December 26, 2019

O motivo das recusas é que nenhuma das ofertas agradou a diretoria tricolor, que espera boas cifras pelos 55% dos direitos econômicos que lhe pertencem. Além de um bom valor para negociar sua fatia do passe, a diretoria do clube gaúcho também deseja uma negociação com gatilhos contratuais que rendam novas receitas futuras.

Em solo nacional, ​Cruzeiro, ​Goiás e ​Bahia procuraram o Tricolor Gaúcho por Guilherme. Dentre os estrangeiros, o Braga (POR), além de um time japonês e outro do Emirados Árabes, teriam apresentado ofertas pelo jogador.

Grêmio recebeu uma proposta de um clube árabe de R$ 5 milhões por 70% do passe do atacante Guilherme. O Braga, de Portugal, oferece R$ 4,2 milhões. O Bahia quer pagar R$ 4 milhões pelo atleta. Por enquanto o tricolor ainda não definiu o futuro do jogador e espera mais propostas. pic.twitter.com/m33XyppctL — Soccer News Grêmio (@SoccerGremio) December 25, 2019

