De volta à Série A? Internacional busca contratação de atacante Lucas Pratto

​Um velho conhecido da nossa Série A pode aterrissar em terras tupiniquins para 2020: Lucas Pratto. Com passagens importantes pela primeira divisão brasileira – defendeu as camisas de ​Atlético Mineiro e ​São Paulo -, o centroavante argentino de 31 anos encabeça a ‘lista de desejos’ do treinador Eduardo Coudet, novo comandante do ​Internacional.

​​De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, o Galo também tem interesse em repatriá-lo, mas o Colorado estaria em grande vantagem na ‘corrida’ pelo centroavante. Ainda de acordo com a reportagem, o clube gaúcho já teria, inclusive, oficializado proposta de compra pelo atleta do River Plate (ARG): US$ 4 milhões, algo em torno de R$ 16,2 milhões.

O empresário de Lucas Pratto é Gustavo Goñi, o mesmo que gerencia a carreira do maior ídolo colorado do elenco atual, D’Alessandro. O agente, por sinal, esteve recentemente em Porto Alegre para discutir a renovação contratual do armador argentino.

Para o torcedor colorado mais preocupado, a investida do clube pelo camisa 27 do River não significa, obrigatoriamente, que Paolo Guerrero esteja de partida. O peruano está no radar ​do Boca Juniors, mas a diretoria do Inter não tem intenções de negociá-lo: Coudet contra com o atleta para 2020 e costuma montar suas equipes com dois centroavantes.