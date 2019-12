De volta após ser emprestado ao Sport, Botafogo define futuro de Leandrinho em 2020

​O​ Botafogo não tem a situação financeira das melhoras e deve apostar em talentos que sejam baratos. Com isso, o clube também deve olhar com carinho a situação de atletas que estavam emprestados e que fizeram uma boa temporada. Nos bastidores, Alberto Valentim vai aos poucos definindo a situação de cada um.

Qual é a melhor contratação da janela de transferência até o momento? Luan – Corinthians Jesualdo Ferreira – Santos Pedro Rocha – Flamengo Coudet – Internacional

​​

A saída de medalhões já foi anunciada. Diego Souza, que possuí um alto salário e não agrada a comissão técnica, dificilmente permanecerá. Já Cícero, que era um dos nomes para deixar o Fogão, aceitou reduzir seus vencimentos e continuará no Glorioso em 2020.

Para a próxima temporada, o teto salarial da diretoria será de R$ 200 mil e um dos atletas que se adequem aos planos do time carioca é Leandrinho, que estava emprestado ao Sport até este mês. O meio-campista agrada os mandatários do Glorioso e deverá ganhar oportunidades na equipe no próximo ano.

A ideia inicial do Bota seria ir ao mercado atrás de novos reforços para o meio-campo, mas o clube acompanhará de perto o desempenho de Leandrinho. Atuando pelo Leão na Série B, foram 28 jogos, com dois gols e duas assistências, somando 1.628 minutos jogados. O atual valor de mercado do jogador é de 400 mil euros, cerca de R$ 1,8 milhão.