Declínio? Mourinho tem números ‘alarmantes’ em início de jornada no Tottenham

​Desde que foi oficializado como novo treinador do Tottenham, José Mourinho conquistou seis vitórias e três derrotas em nove partidas disputadas, aproveitamento de 67%. À primeira vista, são números que impõem respeito e que sinalizam um bom início de trabalho. Mas não é bem assim, se compararmos estes com os números gerais da carreira do português.

​​Como destaca o jornalista Paulo Vinícius Coelho, em seu ​Blog no UOL Esportes, o comandante luso só somou três derrotas nos primeiros dez compromissos por um clube em duas ocasiões ao longo de sua vitoriosa carreira: Porto (2002) e Manchester United (2016). Vale destacar que, nesta passagem pelo Dragão, José Mourinho ainda não estava entre os treinadores do primeiro escalão do futebol mundial.

Os melhores números vieram em seus inícios de trabalho por Chelsea (2004) e Real Madrid (2010), com oito vitórias e dois empates nas suas dez primeiras partidas na área técnica.