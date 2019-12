Destaques e decepção do Brasileirão 2019 têm futuro indefinido

Um destaque, uma revelação, uma decepção e um técnico que chamo atenção em 2019. Quatro nomes que viveram situações bastante distintas ao longo da temporada, agora, estão no “mesmo lugar”. Sim, o futuro de Bruno Guimarães, Michael, Borja e Jorge Sampaoli está indefinido, como destaca o ​Uol Esporte.

O volante Bruno Guimarães viveu uma temporada de afirmação no ​Athletico-PR. Titular incontestável e um dos grandes nomes do time na conquista da Copa do Brasil, ele pode tanto ir para o exterior como permanecer no país. O Atlético de Madri, em princípio, era o destino mais provável, mas o Benfica foi apontado como mais um interessado em seu futebol. Isso, claro, sem contar o desejo do Flamengo. Já o atacante Michael, escolhido como a grande novidade do último Campeonato Brasileiro atuando pelo ​Goiás, está na mira de três gigantes: Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O atleta já disse que deixa esta definição para seus empresários, mas é fato que a questão financeira complica qualquer acerto.

Por sua vez, o atacante Miguel Borja, do ​Palmeiras, passou mais um ano sem convencer e, agora, se encontra fora dos planos do clube. Olimpia, do Paraguai, e Junior Barranquilla, da Colômbia, são equipes que podem receber o centroavante, muito embora também tenha se falado em um possível desejo do Grêmio. Por fim, Jorge Sampaoli, após dizer “não” para seguir no ​Santos e flertar com Palmeiras e Atlético-MG, tem uma situação transformada em uma verdadeira incógnita. No Brasil, parece não mais haver espaço para o argentino, ao menos para o início de 2020. Por isso, é necessário esperar os próximos movimentos. Entendeu, agora, a razão pela qual os quatro citados, no momento, vivem momentos semelhantes?