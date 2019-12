Devido a alto custo mensal, Botafogo define acordo com meio-campista para 2020

​O ​Botafogo está focado na diminuição da folha salarial. Mas, os reforços para a próxima temporada também devem ser considerados e, por isso, o clube começou a rever alguns contratos que terminam em 2019. O Alvinegro precisa decidir quem fica na equipe para 2020 e quem vai embora. O meia-atacante Cícero estava aguardando a decisão do time carioca.

O jogador que foi considerado “pesado” para os cofres do clube, devido ao alto custo mensal tem vínculo até 31 de dezembro. No entanto, de acordo com o ​Boletim do C.E o técnico Alberto Valentim mostrou interesse em continuar com o atleta. Para seguir no Botafogo, Cícero precisou aceitar a redução salarial imposta por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube e atual membro do comitê de transição do futebol.

O Glorioso chegou a cogitar a rescisão do contrato com o jogador, porém durante uma reunião com o representante do meia de 35 anos, o Fogão explicou a situação atual do time, a transição para o clube-empresa. Após muita conversa, ambas as partes chegaram a um acordo e o contrato do atleta foi renovado, segundo o jornalista ​Carlos Eduardo Sangenetto. Sendo assim, os salários de Cícero serão inferiores a R$ 200 mil pelo menos até o fim do primeiro semestre.

OPINIÃO! Renovar com o Cícero é retroceder e ir contra todos os princípios ds S/A. Achei que o clube tivesse dito que teria um time jovem e com potencial. Cícero passou longe desse ponto. Uma dúvida: se vai renovar com ele, porque não renovar com o Carli? Critério zero. — Pedro Villa Nova (@_pedrovillanova) December 28, 2019

Conforme afirmado pelo setorista do Botafogo, ​Thiago Veras, Cícero não será o único com salário reduzido, visto que o clube terá redução de 50% dos vencimentos. Além disso, o time carioca busca agora uma solução para Diego Souza. Até o momento, o Alvinegro confirmou o lateral-esquerdo Guilherme Santos, o centroavante Pedro Raúl, o atacante Alexander Lecaros, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho como alguns reforços para 2020.