DHL Express disponibiliza programa trainee em 6 estados

A DHL Express está disponibilizando vagas para programa trainee nos estados ES, MG, PR, RJ, RS e SP. Saiba mais!

“A DHL Express (acrônimo que originalmente remetia a Dalsey, Hillblom and Lynn) é uma divisão da Deutsche Post do setor de logística internacional e correio expresso. Tem sede na cidade alemã de Bonn. Fundada em 1969, a DHL é um acrónimo do nome dos seus criadores norte-americanos, Adrian Dalsey, Larry Hillblom e Robert Lynn (History, 2008). Na sua rede global incorpora cerca de 6 500 escritórios e mais de 120 000 destinos espalhados por mais de 220 países. Apesar de estar na terceira posição, em termos de empresas privadas na prestação de serviços nos Estados Unidos, onde foi fundada, a DHL domina o mercado internacional com aproximadamente 1,5 bilhões de envios por ano. Sob o lema «Nós movemos o mundo» a DHL é líder em diversos mercados como os serviços de expresso internacional, transporte aéreo e transporte terrestre, assim como em logística.”

Programa Trainee 2020 DHL

O programa contempla a capacitação para desafios técnicos e comportamentais através de experiências práticas, participação e condução de projetos, trabalho em equipes multidisciplinares, participação em treinamentos, palestras, reuniões e visitas técnicas.

Além disso, os trainees contam com um plano de trabalho e acompanhamento de um gestor e um sponsor durante todo o programa, garantindo que os objetivos de desenvolvimento sejam alcançados.

Etapas do Processo:

Inscrição e Assessments: Acontecerão Até 24/01/2020

Provas Online: Acontecerão Em Dezembro e Janeiro

Entrevista Digital: Acontecerá Entre Dezembro e Janeiro

Day Center: Acontecerá Em Fevereiro

Etapa Final: Acontecerá Em Fevereiro

Contratação: Contratação Ocorrerá Em Março de 2020.

Localidade das Vagas:

São Paulo: Barueri, Campinas, Cajamar, Indaiatuba, Jundiaí, Louveira, São Paulo e Vinhedo

Rio de Janeiro: Duque de Caxias, Itatiaia e Seropédica

Rio Grande do Sul: Triunfo

Paraná: Curitiba e Araucária

Espírito Santo: Serra e Viana

Minas Gerais: Pouso Alegre e Uberlândia.

Pré-requisitos:

Formação entre dez/15 a dez/19

Inglês avançado

Desejável Espanhol

Disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado

Se estrangeiro, possuir visto para trabalhar no Brasil

Todos os cursos são bem-vindos.

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o programa e se candidatar através do seguinte link: http://traineedhl.com.br

