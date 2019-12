Diniz “reprova” dupla no planejamento e procura interessados; São Paulo mira R$ 6 milhões de lucro

O​ São Paulo ainda não anunciou nenhuma contratação para 2020, mas segue atento ao mercado. A tendência, todavia, é não trazer jogadores em “baciada”, uma vez que os reforços dessa temporada terão novamente papel importante. O diretor de futebol Raí enfatiza que chegaram ao Morumbi nomes pontuais para sanar as carências da equipe.

O técnico Fernando Diniz tem sua lista de reforços: dentre os nomes, aparece Allan, meio-campista ex-Fluminense, e que pertence ao Liverpool, da Inglaterra. Vitor Bueno foi adquirido em definitivo em troca que envolveu a ida de Raniel ao Santos. Como se pode reparar, o planejamento para saídas também está sendo trabalhado no CT da Barra Funda.

Marquinhos Calazans e Everton Felipe são dois que buscam uma definição em breve. De acordo com o site ‘​Globo Esporte.com’, ambos não estão nos planos de Diniz e deixarão o Tricolor: “Calazans e Everton Felipe têm futuro incerto no São Paulo para 2020. Os dois têm poucas chances de aparecer no elenco do técnico Fernando Diniz no próximo ano”, informou o jornalista Marcelo Hazan.

O contrato de Calazans com o São Paulo vai até junho de 2022, tendo atuado pouco nesta temporada – apenas 4 atletas. A contratação do atleta foi um pedido de Cuca em troca com o Fluminense envolvendo Brenner, que acabou sendo emprestado ao time carioca. O atual valor de mercado do atleta de 23 anos é de 600 mil euros, cerca de R$ 2 milhões.





Everton Felipe é outro que também não ficará, seu vínculo vai até o fim de 2020. Recentemente o são-paulino foi cogitado em uma possível volta ao Sport, mas o time do Morumbi ainda não recebeu oferta oficial pelo jogador. O atacante em 2019 foi emprestado ao Athletico-PR, atuando em cinco partidas no Campeonato Brasileiro. O seu atual valor de mercado é de 1 milhão de euros, cerca de R$ 4 milhões na cotação atual.