Diretoria do Barcelona contraria Valverde e projeta negociar titular em janeiro

De impreterível para negociável em seis meses. Isso não é raro no mundo do futebol, onde as convicções/verdades mudam rapidamente, e quem está no alto, no dia seguinte pode estar em baixa. Esse é o exato caso de Nelson Semedo, que apesar de prestigiado junto ao treinador Ernesto Valverde, pode estar em vias de se despedir do Barcelona.

A contragosto do treinador, a diretoria do clube catalão está disposta a ouvir propostas pelo lateral-direito no próximo mercado de transferências, em janeiro. A mudança repentina de status do luso espanta, tendo em vista que o Barça recusou ofertas fortes (40 milhões de euros) que surgiram pelo jogador no início da temporada 2019/20..

Ao que tudo indica, Abidal e demais membros do futebol catalão miram a contratação de um nome inquestionável e projetam uma maior utilização de Moussa Wagué, jovem lateral senegalês que vem empilhando grandes atuações no Barcelona B e que deixou boa impressão quando testado no time profissional.

Nelson Semedo foi contratado pelo Barcelona há dois anos junto ao SL Benfica, em transação que movimentou aproximadamente 38 milhões de euros. O Paris Saint-Germain é um dos clubes que já fez consultas pelo lateral português.