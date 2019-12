Do Paulistão para a Champions? Surpresa europeia tenta contratação de Veríssimo

Se Gustavo Henrique já deixou a Vila Belmiro rumo ao ​Flamengo, o ​Santos pode, sim, perder outro zagueiro para o início da temporada de 2020. Desa vez, para o mercado europeu. A Atalanta abriu conversa para contratar Lucas Veríssimo.

Na fox o Savóia, falou que com 50 milhões você vai no santos e traz soteldo, sanchez e Lucas Veríssimo. Essa mídia sangra porque nosso time é bom e o trio de SP só gasta dinheiro a toa. Dou risada demais com esses comentarista de merda. — Copeterror (@aalvarosoares) December 23, 2019

Muito embora ainda não exista uma proposta oficial, a tendência é de que a diretoria do clube paulista não dificulte o negócio. Por conta da situação financeira delicada, o presidente José Carlos Peres deseja reforçar os cofres da instituição, e o meio para fazer isso é vendendo atletas, com Lucas Veríssimo sendo um dos jogadores mais valorizados do elenco – em 2018, a direção chegou a recusar uma oferta de 10 milhões de euros pelo profissional.

A Atalanta, no momento, ocupa a quinta colocação no Campeonato Italiano (atrás apenas dos gigantes Inter de Milão, Juventus, Lazio e Roma). Além disso, garantiu classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, em que pegará o Valencia, da Espanha. Ou seja, é um clube que vive um momento de alta.

Esboço do Santos levando em consideração as informações e rumores até véspera de Natal

Cara

Eu quero ver esse meio campo@SantosFC (trás o homem que ele tá barato, só a venda do Lucas Veríssimo já garante a Compra do Quaresma fácil)@Depre_Santos pic.twitter.com/WaPR5g01uY — Felipe🦁⚫⚪ (@LeaoSilvaFe) December 24, 2019

O Santos também estuda a venda do meia-atacante venezuelano Yeferson Soteldo, outro jogador realizou uma temporada de 2019 bastante regular. Até o momento, o clube contratou o lateral-direito Madson e o centroavante Raniel. Com o anúncio do técnico Jesualdo Ferreira,a tendência é que as movimentações aumentem a partir de agora.

