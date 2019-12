Dortmund bate concorrência e anuncia contratação de ‘sensação’ Erling Haaland

A maior sensação do futebol europeu em 2019/20 atuará na Alemanha a partir de janeiro. Disputado por gigantes do Velho Continente como Manchester United e Juventus, o norueguês ​Erling Haaland, de apenas 19 anos, foi anunciado neste domingo (29) como novo reforço do Borussia Dortmund para a sequência da temporada.

​​Autor de incríveis 28 gols em 22 jogos disputados com o RB Salzburg em 2019/20 – sendo oito deles na ​Champions League -, o jovem centroavante era disputado por Manchester United e Juventus, mas acabou fechando com o clube aurinegro, atual quarto colocado da Bundesliga . O acordo firmado entre as partes tem validade até 2024.





Com incríveis 1,94m de altura, Haaland fez história ao se tornar o oitavo jogador a marcar três gols em seu primeiro jogo na Champions, e o terceiro jogador mais jovem da liga a alcançar tal feito, atrás apenas de Rooney e Raul. Um belo futuro pela frente…

