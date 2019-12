Dudu sai do trivial e “encarna” Anderson Barros nos bastidores para levar Michael ao Palmeiras

Dentre as contratações do​ Palmeiras para 2020, um atacante rápido que atue pelas pontas será uma das prioridades da diretoria. O Verdão sentiu bastante neste ano a falta de um jogador semelhante ao que faz Dudu. Com isso, a diretoria deve trazer um jogador para suprir a carência e de forma a ser protagonista juntamente com o camisa 7.

O grande sonho do Palmeiras seria a volta de Keno, porém, neste momento, por altos valores numa eventual negociação, a contratação se torna inviável para os padrões brasileiros. Diante disso, muitos nomes começam a ser sondados pela diretoria alviverde, mas ao contrário das últimas temporadas em que Alexandre Mattos “atraía” nomes, seu sucessor Anderson Barros trabalha quietinho nos bastidores.

Logo em sua entrevista de apresentação, o novo diretor-executivo de futebol do Verdão só comentou um dos jogadores especulados no dia a dia da Academia de Futebol. Trata-se de Michael, revelação do Campeonato Brasileiro por seu desempenho no Goiás. O atacante vem sendo um dos mais assediados no mercado da bola – Corinthians e Flamengo são outros que demonstraram interesse no atleta de 23 anos. Entretanto o Palmeiras aposta na boa relação entre Mauricio Galiotte e Marcelo Almeida , mandatário do Esmeraldino, para sair como vencedor. É bem verdade que a pedida do time goiano é elevada – R$ 50 milhões, mas o Alviverde Paulista acena emprestar um ou mais atletas em troca do camisa 11.





Em jogo beneficente realizado na noite desta terça-feira (23), em Goiânia , Dudu encontrou o jogador do Esmeraldino e fez campanha para tê-lo no Palmeiras em 2020: “A gente ia ficar feliz (de ter Michael no Palmeiras), estava conversando com ele, a gente espera que ele possa escolher um time e que seja feliz nele. Já falei ali, estou esperando ele lá no Palmeiras”, brincou o camisa 7.

