EDITAL de Agente Policial é autorizado com 1.800 vagas! Até R$13.751,51

Agora é oficial. O concurso público da Polícia Civil (Concurso PC DF) está oficialmente autorizado. O documento de autorização foi publicado no Diário Oficial. A publicação ocorre um dia após a assinatura do governor Ibaneis Rocha.

O documento publicado confirma que serão abertas nada menos que 1.800 vagas para o cargo de Agente de Polícia, sendo 600 imediatas e 1.200 para formação de cadastro reserva.

De acordo com o extrato de autorização do concurso PC-DF 2019, o concurso deve ser publicado em até 180 dias para publicação. No entanto, essa previsão é comum em qualquer autorização, mas o documento com as regras deve sair antes dessa estimativa.

O concurso PC DF 2019/2020

Para concorrer a uma das vagas de Agente Policial, o candidato deverá ter nível superior em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, em validade, é requisito para ingresso na carreira.

O Agente de Polícia tem missão de realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividade de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.

Agora, com as 1.800 vagas de agente e as 300 já autorizadas para Escrivão, o concurso PC-DF 2019 vai contar com 2.100 vagas.

Veja os salários do cargo:

Classe Especial – R$13.751,51;

Primeira Classe – R$10.961,45;

Segunda Classe – R$9.129,01;

Terceira Classe – R$8.698,78.

Último Concurso PC DF

O último concurso da PC/DF foi divulgado para 300 vagas de Agente Policial. Desse total, 15 foram reservadas aos portadores de necessidades especiais. Houve ainda, formação de cadastro reserva com 600 classificados.

Os inscritos no concurso foram avaliados por prova objetiva e discursiva, teste de capacidade física, exames biométricos, avaliação médica e psicológica, investigação social, avaliação de títulos e curso de formação.

A prova objetiva teve valor de 120 pontos. Foi necessário tirar nota mínima de 12 em conhecimentos básicos, 18 em conhecimentos específicos, e ao total 36 pontos.

Informações do concurso