EDITAL DETRAN autorizado para nível médio e superior! Até R$5.179,94

É grande a expectativa de abertura do edital de concurso do Departamento Estadual de Trânsito (Concurso DETRAN 2019). Foi divulgado no Diário Oficial do Estado, os membros que vão compor a comissão organizadora do certame. A comissão multidisciplinar do certame, grupo de trabalho que terá a finalidade realizar o processo de escolha da banca organizadora da seleção, também foi formada.

A comissão multidisciplinar é formada pelos servidores Tamara Matos de Moura e Paula Mageski Cardoso. A comissão do concurso já foi formada. Ela é presidida pela servidora Ana Claudia Passos Santos Silva (Seger) e ainda conta com os membros Claudine Horta (Seger), Ana Maria F. Henrique Deorce (Seger), Kamilla Mota Neiva (Seger), Taisa Andrade Soares (Seger), Ticiana Lilian Zaupa (Seger), Heloiza da Rocha Rodrigues (Seger), Jorge Eduardo Francisco Cardoso (Iases), Joseani Martins Cardoso (Iases), Marleide Rodrigues da Silva (ARSP), Alieda Alves Coutinho (ARSP), Chander Rian de Castro Freitas (Iema), Jacqueline Miceli Chicralla (Iema), Carlos Lourenço Danielli Nogueira (Ipem), Indiana Nascimento Silva de Oliveira (Ipem), Rodrigo Borges Ramalho (IOPES), Camila Rodrigues Lobo (IOPES), Tamara Matos de Moura (Detran) e Paula Mageski Cardoso (Detran).

O edital foi autorizado no dia 20 de agosto pelo Governador do Estado, Paulo Hartung, para o preenchimento de 94 vagas no órgão. A expectativa é que o edital seja divulgado ao longo do semestre.

Segundo o anúncio de abertura do concurso DETRAN-ES 2019, serão oferecidas oportunidades para os cargos de Assistente de Trânsito (80 vagas) e Analista de Trânsito (14 vagas). Agora, o próximos passos serão a formação de uma comissão e escolha da banca organizadora que ficará responsável pela organização do certame.

O Concurso DETRAN ES 2019

Para concorrer ao cargo de Assistente de Trânsito será necessário certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. O cargo de assistente deverá executar, sob orientação superior direta, tarefas de apoio técnico e administrativo nas áreas de registro e licenciamento de veículos, habilitação e educação para o trânsito, bem como nas áreas de administração, gestão de pessoas, orçamento, finanças, patrimônio, material, serviços gerais, protocolo, arquivo, documentação e informática do DETRAN/ES, de acordo com o setor em que atua. O salário é de R$2.409,75, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer ao cargo de Analista de Trânsito será necessário diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior na respectiva área da especialidade. Para este concurso haverá oportunidades para áreas de Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Arquitetura, Economia, Psicologia e Serviço Social. O analista deverá planejar, regular, normatizar, organizar, fiscalizar, auditar e/ou executar atividades, planos, programas, projetos e ações nas áreas de habilitação de condutores e de registro e licenciamento de veículos, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, bem como avaliar, conceber e formular medidas e soluções que objetivem a otimização do desempenho gerencial, administrativo e operacional do DETRAN/ES, de acordo com assuntos específicos do setor em que atua. O salário é de R$5.179,94, por jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Último Concurso do Detran do Espírito Santo foi realizado em 2010

O último concurso do Detran-Es foi realizado no ano de 2010, quando contou com 50 vagas, sendo 20 para o cargo de assistente técnico de trânsito (atual assistente de trânsito) e 30 para técnico superior (atual analista de trânsito), nas áreas de Administração, Direito, Análise de Sistemas, Contabilidade, Estatística, Jornalismo e Psicologia. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) organizou o certame.

O concurso contou com exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas, para todos os cargos/formações e de prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter classificatório, somente para o cargo de nível superior, todas as formações. As avaliações foram realizadas nas cidades de Cariacica/ES, Serra/ES, Vila Velha/ES e Vitória/ES.

A prova objetiva contou com 50 questões de Conhecimentos Básicos e 70 questões de Conhecimentos Específicos. A prova discursiva (apenas para nível superior) contou com duas questões.

Para os cargos de Analista foram cobradas disciplinas de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Administração Pública e Legislação de Trânsito e Conhecimentos Específicos de cada cargo.

Para Técnico foram cobradas questões de Língua Portuguesa, Informática, Raciocínio Lógico, Administração Pública e Legislação de Trânsito.

Sobre

A Lei 9.503/97, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 5º postula que o Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que tem por finalidade:o exercício das atividades de planejamento; administração; normatização; pesquisa; registro e licenciamento de veículos; formação; habilitação e reciclagem de condutores; educação; engenharia; operação do sistema viário; policiamento; fiscalização; julgamento de infrações e de recursos; e aplicação de penalidades.

Os Departamentos Estaduais de Trânsito figuram neste sistema como órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados. O órgão tem missão de Prestar serviços de excelência no atendimento ao cidadão, implementando políticas públicas para um trânsito seguro e humanizado.

