EDITAL SESC 2020 abre vagas para níveis médio e superior! Até R$ 5.508,00

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais para o preenchimento de vagas em diversos cargos no Serviço Social do Comércio – Sesc – Administração Nacional. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 5.508,00.

O Serviço Social do Comércio – Sesc – Administração Nacional (AN), Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que oito editais de processo seletivo para contratação de de empregados regidos pelas leis trabalhistas (CLT). De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com ensino médio e superior.

Criado em 1946 e mantido pelos empresários do comércio, o Serviço Social do Comercio – Sesc, trabalha para ampliar e qualificar o acesso à Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, bem como da população em geral.’

Edital 01

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Urubici faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades (Violão)/Cultura, função que tem requisito de Ensino Médio completo; Formação em Música.. O salário é de R$ 849,45.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em aulas de VIOLÃO técnicas vocais.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 02

O Serviço Social do Comércio – Sesc em São Miguel do Oeste faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – Inglês, função que tem requisito de Ensino superior completo; Formação em Inglês. O salário é de R$ 3.791,34.

O profissional deverá realizar o Planejar e executar o desenvolvimento das aulas; auxiliar na captação de clientes; realizar eventos lingüísticos e culturais visando o aprimoramento do idioma; acompanhar as atividades e avaliar a progressão da competência lingüística dos alunos.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial, no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 03

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Laguna faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Técnico de Atividades/Cultura, função que tem requisito de Formação superior completa em Teatro, Dança, Letras, Artes Visuais, Cinema, Música ou Comunicação Social. O salário é de R$ 4.312,00.

O profissional deverá Desenvolver, organizar, executar e avaliar as atividades relativas às áreas de cultura , envolvendo supervisão da equipe e planejamento de projetos que digam respeito à área de atuação, objetivando facilitar o acesso da comunidade à cultura.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 04

O Serviço Social do Comércio – Sesc do Departamento Regional de Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Analista de TI (Desenvolvedor de Software) / Informática, função que tem requisito de Superior Completo em Ciências da Computação, Sistemas de Informação e/ou correlatas. O salário é de até R$ 5.508,00.

O profissional deverá Projetar, desenvolver e manter os sistemas do Sesc-SC.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 05

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Concórdia faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo, função que tem requisito de ensino médio completo. O salário é de R$ 1.363,00.

O profissional deverá Executar tarefas auxiliares, operacionais e de apoio/suporte administrativo,elaborar e organizar documentos diversos.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 06

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Chapecó faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – Informática (Robótica)/Mundo Digital Master / EDUCAÇÃO, função que tem requisito de ensino médio completo. O salário será de R$ 1.384,95.

O profissional deverá Elaborar e planejar as atividades diárias de acordo com os conteúdos exigidos; Ministrar aulas de acordo com área de atuação; Atuar na mensuração e avaliação do desenvolvimento do cliente na atividade; Aplicar estratégias e recursos didáticos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos; Documentar a prática pedagógica; Registrar a freqüência dos alunos nas aulas; Manter a conservação e organização do ambiente de trabalho; Auxiliar na captação e fidelização de clientes; Elaborar e conferir documentos e relatórios diversos; Representar a instituição, participar de reuniões, grupos de trabalho e ou estudo, quando solicitado. Ministra, organiza e prepara curso de robótica e informática lúdica. Atua como mediador e facilitador em programação e desenvolvimento de aplicativos. Incentiva pensamento lógico, resolução de questões cotidianas, promove a integração de conteúdos multidisciplinares. Estimula a criatividade e o trabalho em equipes.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.